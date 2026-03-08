20 бързи въпроса към... Теди Русева – Tiara

Теди е актриса и певица, която вероятно сте забелязали в сериала „Клетката“. Част е от професионалната трупа „Арт театър“ – може да гледате представленията с нея „Кучета“ и „Напразни усилия на любовта“ през пролетната им арт седмица (16-22 април) в НДК. Има и 4 авторски песни, а подготвя и петата, която ще е и първа на английски език. Сега, на български, Теди отговаря на нашите 20 бързи въпроса:

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

Всеки ден се обличам като различна принцеса или друг любим герой, пея, танцувам, играя, ходя на рожден ден и ям торта.

Какво не би работила никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Неморални и незаконни неща. През годините съм опитвала и така наречената „нормална работа“ и определено не бих повторила. Под мост е крайно твърдение, за щастие, но да кажем, че съм свикнала да живея с малко, на цената да правя нещата, които обичам и правят мен и другите щастливи.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Когато съм под напрежение, си хапя устните или кожичките на пръстите. Не само вреден, но и болезнен навик, но за съжаление – останал ми още от дете.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да попълвам фактури и декларации в НАП. Чувствах се много горда със себе си, защото оправянето с документи по принцип ме прави нервна и никога не знам дали не съм сгрешила нещо.

Мъдър съвет, който си давала?

О, аз съм специалист в мъдрите съвети. Вероятно приятелите ми трябва да споделят, ако нещо им е било от полза – сама не мога да преценя, защото аз не си ги спазвам.

В коя знаменитост беше влюбена като малка?

David Beckham, Roy Dupuis, Travis Fimmel.

Голяма беля, която си правила?

Счупих стъклена маса в опит да покажа колко мога да си вдигам крака...

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Всичко! Почитта към изкуственото, простотията, липсата на емпатия, това, че хората гледат повърхностно, без да четат смисъла, хейтърите.

Какво обичайно готвиш за гости?

Правя домашна торта.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Опитването на нови вкусове. Бейлис е моята слабост. Ям малко неща, предимно такива, които се приготвят бързо. Но да ми се приготви закуска, например, би било много мил жест!

Хобито, за което би искала да имаш време?

Да пътувам, макар че е и до финанси, не само до време.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Да страдам за хора, които не го заслужават, най-клиширано казано...

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Аз съм изключително разумен купувач и не разхищавам.

България ще се оправи тогава, когато...

... стана президент.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Всъщност имам ОКР и животът с него ме кара постоянно да правя тези малки „ритуали“ против суеверия, например да повтарям неща по три пъти, да не минавам от определени места.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Уау, ами дотогава може да реша да се разкрепостя и да викна стриптийзьори.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

За толкова малко време вероятно само ще гледам тъпо, докато осъзная какво ми се случва.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Като някой със суперсили като невидимост, например.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Котка.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Believe in magic".

Интервю на Милен Антиохов