Живот и компас: Как пътува Марина Цекова

Марина е забележителна комбинация от професионализъм и красиво излъчване, един от най-силно присъстващите журналисти на екрана на Нова. А пътуванията ѝ в България и по света са многобройни – ето един бърз поглед към тях:

Ако оттук-нататък може да посетиш само още една нова за теб държава – коя ще е тя?

Аржентина.

Най-малкото, екзотичното или неизвестното населено място, което си посетила?

Села в България, където по документи никой не живее. Само тишина и забравени имена на пощенски кутии. Жалко, че съм гледала толкова филми на ужасите. Вероятно щеше да стане хубав репортаж.

Твоето място за „бягство“?

При родителите ми.

Храната от друга държава, която винаги би консумирала там?

Суши на рибния пазар Цукиджи в Токио.

Пътуването, при което ти се е искало да се телепортираш до крайната му точка?

Най-дългото пътуване беше до болницата, в която лежеше баба ми.

Държава/град, където не би ти стъпил кракът?

Ходи ми се навсякъде, откъдето знам, че ще се върна.

Какво, ако беше възможно, би си взела от чужбина за у вас?

Пътищата на Германия. Бих ги подарила на всяка българска улица.