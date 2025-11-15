Добри новини за Карлос Насар! Преведоха премията му за световната титла

Голямата звезда на световните щанги Карлос Насар получи добри новини. Премията на спортист №1 на България за 2024 година за световната титла от Норвегия вече е преведена. Останалите ни състезатели и треньори по вдигане на тежести също ще получат парите си в близките дни. Новината съобщават колегите от "24 часа", които обясняват и причината за забавянето. Тя е свързана с Българската федерация по вдигане на тежести.

Преведоха премията на Карлос Насар

Управителният съвет на родната централа не бе взела решение, но това вече е станало преди броени дни. Тогава са били одобрени сумите, които Министерството на младежта и спорта трябва да изплати на щангисти и техните треньори.

Паричната премия на Карлос Насар от държавата е в общ размер на 115 000 лева. Сумата включва 50 000 лева за златния медал от двубоя, 50 000 лева за първото място в изтласкването и 15 000 лева за четвъртото място в изхвърлянето.

Сумите са предвидени в Наредба №5, която урежда критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Вдигането на тежести е привилегировано спрямо много други спортове, защото връчва премии за класиране в изхвърляне, в изтласкване и в двубой. Това позволява на българските щангисти да получават тройна премия - не само за класирането си в двубоя, но и за класиранията си в отделните движения.

ОЩЕ: Карлос Насар: Никога не съм бил и няма да бъда зависим от Делян Пеевски (ВИДЕО)