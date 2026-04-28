Живот и компас: Как пътува Николай Воденичаров – Nikeca

Nikeca е голям! И ако искаме да го гледаме и слушаме в различните му „роли“, ни чака голяма обиколка. На 30 април заедно с Иван Велчев имат акустичен купон в бар Безкрай, после – на 8 май в пловдивския Дом на културата „Борис Христов“ играе в мюзикъла „Коса“, след което – „Лисицата и Котараците“ (25 юни, Летен театър, Пловдив; 26 юни, Стара Загора; после Варна, Добрич, Бургас), а по-нататък, на 24 юли, с Casual Threesome свирят на Bansko Rock Fest и така нататък, и така нататък... Сега обаче си говорим за неговите обиколки и пътувания:

Ако оттук-нататък може да посетиш само още една нова за теб държава – коя ще е тя?

Може би Нова Зеландия. На другия край е! Небето ще е различно там. В южното полукълбо са повечето съзвездия... Искам да ги видя с очите си.

Най-малкото, екзотичното или неизвестното населено място, което си посетил?

Едно много малко селце в Дания на островите на брега на Балтийско море с 5 дървени къщи, 7-8 постоянни жители и много тишина.

Твоето място за „бягство“?

Любимото ми такова място е къщата на родата ни на големия завой на р. Тунджа край Ямбол.

Храната от друга държава, която винаги би консумирал там?

Много са. Пиците на един Арабски ресторант в град Каляри на о. Сардиния. Много и винаги бих ял английска закуска в Лондон и където и да е в Кралството. И всякаква риба в Дания.

Фото: Ники Шуманова

Пътуването, при което ти се е искало да се телепортираш до крайната му точка?

Повечето пътувания са ми приятни. Обичам да живея на път и да гледам насам-натам. Имал съм и много по-дълги пътешествия, но връщането ми от Силистра до София преди две години с един автобус не пожелавам на никого. Страхотно си изкарах в Силистра, но платих тройно на другия ден по дългите шосета на цялата държава... с тежката ми глава от предната вечер. Така се случи. Много са далеч един от друг двата града. Много!

Държава/град, където не би ти стъпил кракът?

Не искам да ходя на места, където не ме искат. А те няма да ме искат, когато нещо не ми харесва. А на мен не ми харесва ограничаване на свободата на словото, насилие или дискриминация от всякакъв тип: пол, раса, религия, музика, литература и т.н. Иначе НЯМА място на тази малка бучка скала в космоса, което да не ми е интересно да посетя и опозная. Чисто географски. Обичам географията от малък.

Какво, ако беше възможно, би си взел от чужбина (артефакт, животно, паметник, друго)?

Статуята на Малката русалка от Копенхаген.

Кой би бил за теб идеалният спътник за пътешествия?

Бих странствал с близки мои същества. Бих пътувал на стоп с Джим Морисън. Бих плавал на яхта с Фреди Меркюри. Може би щях да съм един от онези моряци, които са заложили всичко, което имат, за да излязат в безбрежния океан в търсене на нови маршрути. И, да, бих отишъл в космоса. Искам да видя. Да се усмихна. Не знам обаче дали бих пътувал във времето... може би с още някой добър приятел.