Четири дни без ток: Недоволни блокираха магистрала в Сърбия (ВИДЕО)

Жители на Мали Зворник и на села в района на Лозница блокираха главния път в село Брасина в Западна Сърбия, след като домакинствата там са без електрозахранване повече от четири дни. Местни медии съобщиха на 7 януари, че протестиращите са заявили, че не са получили никаква информация от компетентните институции за актуалното състояние на ситуацията или за евентуална помощ. Те посочиха, че са били принудени да излязат на протест именно на Коледа по Юлианския календар, за да отправят апел проблемът да бъде решен възможно най-скоро. Част от жителите в района са останали без вода също повече от четири дни, пише РСЕ, цитирана от БГНЕС.

Обилен сняг спря тока

Колапсът в електроснабдяването в Западна Сърбия е настъпил след обилните снеговалежи в началото на новата година. От сръбската електроенергийна компания „Електропривреда Сърбие“ съобщиха, че екипи работят по отстраняването на авариите.

В Лозница без ток са около 10 500 души, като властите обявиха, че ще доставят агрегати, ако електрозахранването не бъде възстановено в кратък срок.

През тази седмица в Сърбия валят обилни снегове, а в планинските райони температурите падат до минус 14 градуса по Целзий. Мокрият и тежък сняг, както и падналите дървета, са повредили далекопроводи и са предизвикали аварии по нисковолтовата мрежа.

Най-тежка остава ситуацията в Мачванския окръг в западната част на страната, където 45 местни общности са били без електричество. В Колубарския окръг най-сериозно засегнати са селата в районите на Осечина и Валево.

В Крупань без ток са били около 1500 домакинства, а електрозахранването е прекъснато и в редица села и населени места на територията на Ужице, Пожега и Косерич.

