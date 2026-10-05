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Първият лекар генерал на България: Историята на д-р Бацаров

05 октомври 2026, 19:25 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Росен Петров
Първият лекар генерал на България: Историята на д-р Бацаров

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Иван Бацаров - първият български лекар, удостоен с генералски чин. 

Биографични данни

Иван Бацаров е роден на 16 август 1866 година в Шумен. Негов баща е възрожденският деятел Никола Бацаров, който участва в борбата срещу гръцкото духовенство и за самостоятелна българска църква. След Освобождението Никола Бацаров се установява в Нови пазар, където е избран за кмет на града, а след това и за мирови съдия.

Иван завършва средното си образование в Първа софийска мъжка гимназия в София. След това заминава за Швейцария, за да следва медицина в Цюрих. През 1892 година се дипломира. По-късно постъпва в парижкия институт "Пастьор", където специализира бактериология.

Той участва като доброволец на Червения кръст в Сръбско-българската война през 1885 година. Осем години по-късно постъпва като подпоручик в Софийския артилерийски склад на действителна военна служба. След това постъпва в Четвърти артилерийски полк.

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Д-р Бацаров оглавява новосформирания Противочумен институт през 1902 година. Шест години по-късно институтът се обединява с Бактериологичния институт. 

Заслуги и отличия

През 1904 година д-р Иван Бацаров е назначен за началник на Първа софийска дивизионна болница. Две години по-късно той става дивизионен лекар на Четвърта пехотна преславска дивизия. Заради заслугите си е произведен в чин подполковник на 15 октомври 1908 година.

По време на Балканската война той е дивизионен лекар на Четвърта дивизия. Произведен е в чин полковник през 1914 година. След това е назначен на поста началник на военно-санитарната служба при Министерството на войната. Назначен е и за главен лекар на действащата армия. На този пост той остава до 1920 година.

Д-р Бацаров е награден с османския медал "За бойни заслуги", който му е връчен на 19 март 1917 г. Същия месец той е награден и с османски орден "Меджидие". По-късно през същата година получава и османския сребърен орден "Лиякат".

Иван Бацаров е един от великите българи, за които не се говори много. Той остава в историята като първия български лекар с чин генерал-майор, който получава на 15 август 1917 година. Този чин е признание за усилията му по време на Първата световна война за намаляването на заболеваемостта и смъртността в българската армия.

През 1919 година генерал-майорът се уволнява от военна служба, след което работи в Бактериологичния институт в столицата. Остава на работа там до 1929 г.

Земният път на д-р Бацаров приключва на 85-годишна възраст - той умира в София през януари 1951 година.

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българи лекари Невъзпятите герои Иван Бацаров
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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