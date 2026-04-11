Забравената българска актриса, която слезе от сцената, за да лекува ранените от войната

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Биографични данни

Елена Янкова Кирчева, известна с псевдонима Елена Снежина, е родена на 14 март 1881 година в Карлово. От малка тя се грижи за по-малките деца в семейството след като губят баща си.

Елена завършва Пловдивската девическа гимназия и след това става учителка - преподава в софийските села Вакарел и Връбница. Благодарение на един от първите радетели и основоположници на българския театър, нейния вуйчо Иван Попов, тя открива любовта си към театъра. Всяка събота и неделя той я води на театър и това разпалва любовта й към театралното изкуство.

Ти си бяла снежина, паднала като скъп дар от небето за мене!

През 1901 година след представление на трупата „Сълза и смях“, Елена се запознава с бъдещия си съпуг Атанас Кирчев. Между нея и актьора, завършил Петербургската императорска школа за драматично изкуство, прехвърчат искри от пръв поглед. От тяхната любов се ражда бъдещата голяма театрална звезда Олга Кирчева. Именно Атанас Кирчев измисля артистичния псевдоним на любимата си Елена – Снежина, с който тя става популярна на театралната сцена. По време на една от срещите им преди да станат съпрузи, в снежното утро, влюбеният Атанас вижда колко е красива любима му и възкликва: "О, колко си хубава, неземно хубава! Ти си бяла снежина, паднала като скъп дар от небето за мене!".

През 1904 г. по настояване на съпруга си Елена заминава за Русия да учи театрално майсторство в школата на Константин Станиславски и Владимир Немирович-Данченко към Московския художествен театър. По време на следването си тя се сближава със съпругата на Антон Павлович Чехов, актрисата Олга Книпер. Двете играят едни и същи роли. Елена завършва школата с отличие и заради таланта си е поканена да остане в Московския художествен театър. Но тя отказва, за да се завърне при семейството си в България.

В Народния театър талантливата Елена играе предимно ролите на благородните дами и кокетките. Тя се снима и в един от първите български филми „Дяволът в София“, който е дело на режисьора Васил Гендов. Заедно със Сава Огнянов, Снежина ръководи драматичната школа за млади артисти.

Милосърдна сестра

След края на Първата световна война, Елена Снежина постъпва като милосърдна сестра доброволка. Тя слиза от сцената, за да се грижи за ранените и болните в лазарета на улица „6 септември". Дава лекарства, превързва раните им и тихо успокоява болните и ранените. Никой не вярвал, че тази сестра е очарователната и женствена Вилма от „Приказката за вълка", жената, която играе ролята на аристократката лейди Милфорд от „Коварство и любов", кралицата майка от „Хамлет".

След края на ужасите от войната Елена Снежина се завръща на сцената на Народния театър и играе до сетния си дъх - тя умира на 6 декември 1944 г. Погребана е до любимия си съпруг Атанас Кирчев и брат си Неделчо Янков.

Самодейният театър към читалище „Васил Левски" в родния ѝ град Карлово носи нейното име от 1989 г.

"Съдбата на всички артисти е да бъдат забравени почти веднага щом слязат от сцената. Възхищават ни се, радват ни се, но слезем ли от сцената, следващото поколение вече нищо не знае за нас. Но има една утеха за артиста, една голяма утеха, че все пак този забравен артист е запалил някъде някое сърце, което ще продължи неговото дело", пише Елена Снежина.

