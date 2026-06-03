От Клисура до Одеса и Париж: Големият пловдивски благодетел, който спаси стотици бизнеси от фалит

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е и Стефан Обрейков - български индустриалец и голям дарител, който остава като човекът, въвел модерното счетоводство у нас.

Кратки биографични данни

Стефан Обрейков е роден в Клисура на 9 март 1861 г. - потомък на клисурски род, участвал в Априлското въстание. След Освобождението част от Обрейкови се местят в Пловдив. Сред тях е и Стефан Обрейков. Той завършва Пловдивската гимназия. След това учителства в гимназията в Прилеп.

Завършва висше търговско училище в Киев, а след това и Одеската търговска академия. Изпратен е да учи там от свой работодател, за да получи знанията, необходими за организация на ритмичното подаване на газ от Одеса до Бургас.

Успешен предприемач

През 1884 г. Стефан Обрейков започва да се занимава с търговия като открива първата си фирма в Одеса. Веднага инвестира спечеленото в злато и руски държавни облигации.

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След като се завръща в България, предприемачът продава всичко и започва да се занимава с недвижими имоти. Но от този бизнес му остават 25 златни лъжици и 2 часовника, които също губи с национализацията.

Фабрика "Май" за първото синьо мастило в страната е негова собственост. След като предприятието постепенно разширява дейността си, то започва производството на други цветове мастило, а след това и на черен туш, червен восък и лепило. Произвежданият восък е изнасян за Франция, Италия и Португалия.

Мастилото, произвеждано от Стефан Обрейков, получава златен медал на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през август 1892 г.

В началото на 1900-те години Стефан Обрейков става председател на пловдивската Търговско-индустриална камара. Паралелно с това той членува във всички търговски и индустриални организации по онова време. Като председател на камарата се захваща с основаването на професионално училище.

Стефан Обрейков установява, че липсата на добре подготвени кадри е в основата на множеството фалити по онова време. Това е и основната причина за дарителството му за построяването на Търговската гимназия в Пловдив, където в той преподава френски език и счетоводство. Стефан Обрейков пръв въвежда модерното счетоводство у нас.

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Дарения

Красивата сграда на Националната търговска гимназия в Пловдив и до днес е повод за гордост за пловдивчани. Посмъртно името на Стефан Обрейков, който е обявен за почетен гражданин на града, фигурира само на паметна плоча. Училищното настоятелство така и не преименува гимназията на своя благодетел, който не само я подпомага финансово, но и раздава стипендии на отличниците.

На името на Стефан Обрейков са образувани два дарителски фонда. Единият от тях е от 9 септември 1940 г. и е на стойност 500 000 лева за дарение на БАН. Другият е под председателството на Обрейков към Пловдивската търговска камара - фонд „Постройка на гимназия“ за сграда на Търговската гимназия в Пловдив и Практическото училище „Стефан Обрейков“.

Обрейков дарява средства за изграждането на Народно читалище „20 април 1876“ в Клисура. След смъртта на съпругата си Елисавета Обрейкова той дарява още средства за благотворителност в Пловдив. С тях общината изгражда детски дом, намиращ се в кв. Мараша, който носи името на Елисавета Обрейкова.

Стефан Обрейков умира на 18 март 1940 г.

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