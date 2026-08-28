Обявиха нови правила за получаване на пенсиите от септември

През септември 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за пръв път ще приложи влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден.

Изплащането следващия месец започва на 4 септември, завършва на 18 септември

Така изплащането на пенсиите за следващия месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември (петък) и ще завърши на 18 септември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от НОИ.

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Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 4 септември 2026 г.

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Преди промените, ако едната или и двете дати от месеца се падаха в неработен ден, изплащането на пенсиите започваше в началото и/или завършваше в края на следващия работен ден.

Обезщетенията за бременност, раждане, отглеждане на дете, осиновяване, безработица - кога?

На 3 септември (четвъртък) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

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Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (вторник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.