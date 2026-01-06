АББ: От юли до декември са внесени над 11 млрд. лв. в банки у нас

Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза тя и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“, обясни тя.

Минчева призова гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ. „От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв., като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5ти януари, са отработени над 1 млн. ПОС трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, обясни Минчева.

Тя призна, че получават сигнали за празни банкомати, но това е съвсем нормално и се случва дори в нормални условия. Минчева припомни, че при превалутиране над 5000 евро се попълва декларация за произход на средствата.

