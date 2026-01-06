Лайфстайл:

АББ: От юли до декември са внесени над 11 млрд. лв. в банки у нас

06 януари 2026, 19:03 часа 180 прочитания 0 коментара
АББ: От юли до декември са внесени над 11 млрд. лв. в банки у нас

Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

Още: Как първите заплати и пенсии в евро ще се отразят на търговията: Мнение от бранша

„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза тя и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“, обясни тя.  

Още: Такси за превалутиране на левове в евро? Банките с реакция

Минчева призова гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ. „От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв., като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5ти януари, са отработени над 1 млн. ПОС трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, обясни Минчева.

Още: Василев пред "Ел Пайс" за еврото: Успяхме да стабилизираме икономиката чрез увеличените заплати и пенсии

Тя призна, че получават сигнали за празни банкомати, но това е съвсем нормално и се случва дори в нормални условия. Минчева припомни, че при превалутиране над 5000 евро се попълва декларация за произход на средствата.

Още: Внимание: Фалшиви онлайн магазини мамят с еврото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро банкови такси банки въвеждане на еврото
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес