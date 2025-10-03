Банковият съюз за климата преустанови дейността си

Алиансът за нулево нетно банкиране , програма на ООН за въглеродна неутралност в банковия сектор, обяви днес, че прекратява дейността в един не толкова благоприятен за климата контекст в Европа и САЩ, предаде БТА.

Алиансът бе създаден през 2021 г. в рамките на финансовата инициатива на програмата на ООН за околната среда (UNEP-FI) с цел да насърчава банките да предприемат конкретни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък от техните кредити и инвестиции и да играят ключова роля в прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии.

Алиансът в своя пик обхващаше близо 150 банки. Той замрази дейността си в края на август в очакване на решение за бъдещето си.

Банките по света "могат да продължат да използват" разработките и насоките на алианса, уточни говорител, тъй като могат "да им помогнат да изготвят и приложат свои собствени планове за преход към въглеродна неутралност".

Редица банки започнаха да се оттеглят от алианса от края на миналата година след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ.

