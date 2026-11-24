Турски изследовател на морското право поставя под въпрос суверенитета на Гърция над островите в Егейско море, предаде гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за Мустафа Баскара, ръководител на центъра по морско право към университета в Анкара, заяви, че около 500 егейски острова, островчета и скалисти издатини са оспорван суверенитет. Неговите забележки съживяват теорията за „сивата зона“ на Турция, която поставя под въпрос гръцкия суверенитет върху определени обекти.

Баскара заяви, че Гърция получава суверенитет над островите, при условие че те останат демилитаризирани.

Припомняме, че през септември една визита на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в пограничния остров Кастелоризо изглежда нажежава обстановката с Турция. За Гърция островът празнува 83-ата годишнина от освобождението си, докато Турция разглежда Кастелоризо за един от островите, предадени под гръцки суверенитет от Италия, при условие, че бъде демилитализиран съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г. Проблемът на Анкара е, че не само, че не е демилитализиран, но и че представлява риск за сигурността на страната, тъй като близостта му с източнобеломорските острови до континенталната част на Турция е забележителна.

Колко ще струват на Гърция "нарушенията"?

Турският изследовател цитира турска дипломатическа нота, предупреждаваща, че ако Гърция продължи военните си действия на такива острови, Турция може да упражни суверенитет над тях.

Той заяви, че нарушенията могат да струват на Гърция суверенитета, позовавайки се на турско изявление пред Организацията на обединените нации. Той добави, че някои егейски острови и скалисти образувания не са посочени в международни договори и не са били директно отстъпени на Гърция.

Стратегията на Турция

Центърът по морско право към университета в Анкара е помогнал за разработването на морския план на Турция с Министерството на външните работи и други институции. Той каза, че Турция е обявила два морски парка в Егейско и Средиземно море и ги е включила в собствената си карта за планиране като част от своята стратегия. ОЩЕ: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)