"Прекият избор на кмет е основополагащ принцип на местната демокрация. Предсрочното прекратяване на мандат, предоставен с вота на гражданите, е изключително сериозна мярка. Тя следва да се прилага при безспорно установени законови основания и при стриктно спазване на принципа на пропорционалност". Това се посочва в позиция на Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по повод решението на Общинската избирателна комисия – Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Съветът изразява сериозна загриженост от решението на комисията.

От НСОРБ обръщат внимание, че Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана от Република България, изисква условията за упражняване на функциите на местните изборни представители да гарантират свободното изпълнение на техния мандат. Те посочват, че хартата утвърждава и принципите на пропорционалност при административния надзор. ОЩЕ: На изток България граничи с ТИМ

НСОРБ зачита правомощията на компетентните държавни органи и независимостта на съдебната власт.

"Считаме обаче, че предсрочното прекратяване на кметски мандат изисква особено внимателна преценка, когато невъзможността за изпълнение на служебните задължения е свързана с наложена мярка за процесуална принуда, а не с доброволен отказ от изпълнение на задълженията", посочват още от сдружението.

За какво настоява НСОРБ

От НСОРБ настояват за гарантиране на ефективна и своевременна съдебна защита, която да отчете както всички факти по конкретния случай, така и конституционната ценност на местното самоуправление и необходимостта от защита на свободно изразената воля на избирателите.

"За НСОРБ защитата на местното самоуправление и свободното упражняване на правомощията на пряко избраните органи на местната власт е принципна позиция, която не зависи от политически и икономически интереси", се посочва още в позицията. ОЩЕ: Благомир Коцев посочи кой ще е временен кмет на Варна и каква е целта да бъде отстранен