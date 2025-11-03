Бюджет 2026: Парите за военните над тези за полицаите, но не като заплати. Учители и лекари - по-назад

Министерството на финансите официално публикува разчетите на Бюджет 2026. Той се очаква да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание и ще е първият, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина. След като беше публикуван - прави впечатление, че разходите за заплати полицаите са многократно по-големи от тези за войниците ни, за учителите и за лекарите ни.

Още: Бюджетният дефицит надмина шест милиарда лева

Парите за сигурност

Разходите за персонал в МВР представляват почти всички разходи във ведомството. Предвидените общи разходи там за 2026 година са 2,317,171,9 млрд. евро, докато само за персонала са 2,175,571,4 млрд. евро. С други думи, почти всичко отива за заплати - за пореден път, след като години наред основни забележки на синдикатите са именно за липсата на средства за техника.

Уникално, но факт - за Министерството на отбраната бюджетът е по-голям. Там предвидените общи разходи са 2,657,597,2 млрд. евро, но за персонал предвидените пари са 1,434,252,2 млрд. евро. Огромната разлика - графа "Придобиване на дълготрайни активи и ремонт". При армията предвидените средства са в размер на 946 613,2 млн. евро, при МВР - само 28,090 млн. лева.

Още: План: Заплатите в МВР и армията скачат до небето през 2025 г., рекордът е в ДАТО - със 75%

Здраве и образование

Що се отнася до МОН, за персонал са предвидени 510,886,9 млн. евро. Общият бюджет е 833,361,4 млн. евро. "Основният ремонт" ще е за 43,382,8 млн. евро - в това перо е придобиване на дълготрайни активи т.е. тук би следвало да са оборудване и техника.

Разходите за персонал в Министерство на здравеопазването възлизат на 342,712,3 млн. евро. Бюджетите на ДОО и НЗОК обаче са отделни. Общият бюджет на здравното министерство е 703,581,5 млн. евро, а за "основен ремонт" са предвидени 32,943,8 млн. евро. Припомняме, че управляващите обещаха на лекарите ръст в заплатите, който да бъде заложен в бюджета, като по време на комисия стана ясно, че сумата възлиза на 1,7 млрд. лв., като властта обеща, че няма да дели лекарите на млади и стари, а че ще има за всички. ОЩЕ: Нито един вариант за заплатите на младите лекари не мина: ГЕРБ обещаха да е в бюджета, ПП-ДБ не вярват

За точно сравнение относно разходите за персонал би следвало да има сравнение и по брой хора, но такова към днешна дата няма как да се направи. Според данни на НСИ, в България към 2023 година има малко над 29 000 полицаи. Към края на 2024 година лекарите ни са малко над 30 000, а учителите в общообразователните училища през учебната 2024/2025 година са малко над 56 000!