Бюджет 2026 ще е "огромен цирк", а "розовите прогнози" на Петкова не излизат заради двойните заплати в МВР: Критики от Дянков

Изработването на бюджета за 2026 г. ще е "един огромен цирк", а "розовите прогнози" на финансовият министър Теменужка Петкова не са се сбъднали, заради огромното увеличение на заплатите във вътрешното министерство, военното министерство и в държавната администрация. Това са част от основните изводи в анализ на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, който е един от ярките кадри на партия ГЕРБ и бивш финансов министър в правителство на Бойко Борисов.

Припомняме, че Дянков бе избран да оглави институцията с гласовете на управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало" в края на март 2025 г. Според анализа му, публикуван в БГНЕС, основните три горещи финансови теми на новия политически сезон през септември ще бъдат спекулата в периода преди и след влизането на България в еврозоната, размерът на бюджетния дефицит през 2025 г. и съставянето на Бюджет 2026 г.

"Основната тема не е спекулата, а общото увеличение на инфлацията или така наречената пълзяща инфлация, която се получава в последните няколко месеци в България. Тази пълзяща инфлация няма нищо общо със спекулата и влизането в еврозоната, а с рязкото увеличаване на административните разходи в отделни министерства, като Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Като цяло административните разходи ще отидат към 46% през 2025 г., а нормалното в България за последните 10 години са 36-37%", обясни Дянков и добави, че е много важно гражданите да правят разлика между спекула и инфлация. Той уточни, че не изключва и появата на спекула в някои сектори и при някои отделни продукти.

С какъв бюджетен дефицит ще приключим през 2025 г.? На този въпрос Дянков обясни: "Финансовата статистика от последните 10-15 години показва, че до август бюджетът винаги е на излишък, а не в дефицит. Това е така, защото данъците на физическите лица влизат в бюджета, а преди това влиза и ДДС. Лятото също е силно откъм данъчни постъпления заради туризма и селското стопанство", посочи Дянков. По думите му обаче тази година вече имаме сериозен дефицит през юни, а предстоят зимните месеци, когато се правят по-големи разходи заради инфраструктурата и социалните плащания.

Счетоводни трикове?

"Очаквам през септември опозицията и анализаторите да повдигнат въпроса за бюджетния дефицит. Колко е реалният и дали правителството ще вземе мерки за неговото обуздаване", каза Дянков. В тази посока той е скептично настроен, защото става дума за широка коалиция, а тя по принцип трудно прави съкращения на разходите. Той е категоричен, че този въпрос трябва да се повдигне още през септември, защото през октомври, когато ще се приема бюджетът за следващата година ще е късно. "Няма как за два месеца да се вземат кой знае какви строги решения".

По повод на предстоящото изготвяне на проектобюджет за 2026 г., бившият финансов министър обясни още: "Това че сме с по-висок дефицит през 2025 г., че бяхме на ръба през 2024 г. и реално президентът Доналд Тръмп ни помогна да влезем в еврозоната и някои от дефицитните ни разходи да се броят за извънредни, е всъщност част от фискалната политика, която се води вече 5 години. Реално още от 2021 г., по времето на първото гостуване на Асен Василев в Министерството на финансите се започна с това, че 3% дефицит е нормално, а не балансиран бюджет, към който трябва да се стреми държавата. Когато си на 3% дефицит ти лесно можеш да го минеш с някои извънредни разходи за отбрана", обясни Дянков.

Той се опасява, че съставянето на бюджета за 2026 г. ще бъде "огромен цирк" заради поведението на някои опозиционни партии, които ще го използват за всякакви други неща, но и много "сериозна тема за България, защото вече 5 години ние трупаме сериозен дефицит". Неговото съкращаване за една година е невъзможно дори и от "такъв сериозен финансов министър", какъвто е Теменужка Петкова.

Повишаване на данъци

Така на дневен ред излиза въпросът откъде да се намерят допълнителните приходи. В тази връзка Симеон Дянков смята, че увеличаването на някои данъци в Бюджет 2026 е неминуемо. "Разбира се правителството веднага ще каже, че в никакъв случай не иска да вдига данъците. Само че на тях им предстои първо да излезе истината за дефицита, която оставаше на заден план заради влизането в еврозоната. И другото са разходите за отбрана. През следващото десетилетие трябва да ги увеличим от днешните 2% до 5%, което прави 10 милиарда лева всяка година допълнително за отбрана“, каза той и добави, че тези разходи трябва да се покрият от някакви допълнителни приходи.

Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта, както направи в Бюджет 2025. Той обаче посочи, че в него бяха заложени "абсолютно нереалистични прогнози за събираемост". Например, ДДС да се увеличи с 32%.

"Данните, с които разполагаме към юни, показват, че ДДС наистина се увеличава. Това е добре, но се увеличава с 14% средно до средата на годината. Идеята, че той ще се удвои като събираемост, няма как това да стане", категоричен е председателят на Фискалния съвет.

Той обърна внимание и на факта, че другите данъци, като корпоративния данък се събират тази година доста зле. "Розовата прогноза за 2025 – със сигурност няма да се покрият приходите, а за следващата година ще ни трябват още повече пари", предупреди Дянков. Той е категоричен, че предлаганото увеличаване на социалните осигуровки на бизнеса и работещите през 2026 и 2027 г. с общо 3% е "най-лошата идея", с която може да се излезе. "Тя пряко удря бизнеса и работещите българи и има най-изкривяващо отношение спрямо икономиката. През последните месеци Фискалният съвет излезе с няколко анализа, в които подчерта колко лоша е тази идея и че ако на правителството му трябват повече пари, то трябва да ги намери някъде на друго място", каза Дянков.

Най-лесният вариант за излизане от ситуацията е вдигането на ДДС на 22%, защото този данък се събира най-лесно. "Той идва от консумацията, не от производството, така че е доста по-малко изкривяващ данък, отколкото социалните осигуровки, за които говорихме. При него събираемостта е над 90% и се събира по-лесно", уточни бившият финансов министър. Дянков е скептик, че правителството ще го направи, защото подобно круто решение трудно би намерило подкрепа в широката коалиция, управляваща страната.

По тази причина трябва да се прегледат местните данъци и такси. Подобно нещо е правено няколко пъти, за последен път по време на кризата през 2011 г.

Скритата инфлация

Последните официални данни за юли показват, че инфлацията в България е над 5%. Според Дянков това е лоша новина, която ще се използва от критиците, които веднага ще хвърлят цялата вина на еврото. "Реално най-важната причина за тази висока инфлация са големите допълнителни разходи за държавната администрация, МВР, МО. С тези допълнителни пари хората харчат повече и съответно общата инфлация се вдига. Т.е. причината не е във влизането ни в еврозоната, а заради фискалната политика в Бюджет 2025", обясни председателят на Фискалния съвет.

Симеон Дянков е категоричен, че въпреки всички проблеми, за които споменава, България стои много добре на икономическата карта на Югоизточна Европа. Страната ни е отбелязала сериозен напредък през последните 20 години и е избегнала много от кризите, с които се сблъскаха съседите ни.