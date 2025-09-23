Български евродепутат оспорва решението за приемането на еврото пред Съда в Люксембург

Евродепутатът Станислав Стоянов , член на групата „Европа на суверенните нации“ и председател на едноименната европейска партия, внесе иск в Общия Съд на Европейския съюз, за да оспори решението за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г., съобщават от партия "Възраждане“.

В исковата молба, Стоянов призовава за отмяна на решението на Съвета на Европейския съюз за приемане на еврото в България поради допуснати съществени процесуални нарушения и злоупотреба с власт при постановяването му.

"С този иск защитавам не само българския лев, но и върховенството на закона в Европейския съюз. Решението за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. беше взето в нарушение на договорите на ЕС, статистическите разпоредби и критериите за конвергенция. Такива нарушения не бива да бъдат игнорирани,“ заяви Стоянов.

Още: "Всяко плащане в първия месец на двойното обращение е рисково": Анализ как цените летят нагоре, заради многото пари

Според него, при процеса на взимане на решението от Съвета, са нарушени правни норми свързани с изпълнението на Договора за функциониране на Европейския съюз, регламентите относно европейската статистика, жилищните и потребителските цени, както и критериите за конвергенция.

Преди въвеждането на еврото: Фирми и граждани бързат да внесат левовете си в банки