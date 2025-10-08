Цената на златото премина нов рекорд

Цената на златото премина 4 000 долара за първи път на 8 октомври, тъй като инвеститорите се насочиха към безопасното убежище заради опасения относно редица проблеми, включително спирането на дейността на правителството в САЩ. Същевременно очакванията за понижаване на лихвените проценти добавиха към привлекателността на ценния метал. Ценният метал достигна 4 000,01 долара за унция в ранната азиатска търговия — след като се е покачил с над 50% от началото на годината. Търговците също следят френските политически сътресения и несигурността относно глобалната икономическа перспектива.

Рекорд след рекорд

Цената на златото скочи до ново рекордно високо ниво тази сутрин, водена от търсенето на сигурни активи от инвеститорите след частичното спиране на работата на правителството на САЩ и от факта, че слабите данни за труда в САЩ засилиха очакванията за намаляване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс. Сенатът на САЩ не успя във късно снощи да приеме законодателство за удължаване на държавното финансиране. Спирането на дейността може да забави публикуването на ключови икономически данни.

Цената на златото на спот пазара се повиши с 0,1 на сто до 3860,13 долара за тройунция, след като по-рано достигна исторически максимум от 3875,32 долара.

Златото продължава да поскъпва на фона на "опасенията относно по-слабия долар и политическата ситуация с противопоставянето около спирането на работата на правителството в САЩ, както и от общата геополитическа несигурност", каза Никълъс Фрапел, глобален ръководител на институционалните пазари в ABC Refinery. Докладът за свободните работни места, който беше публикуван вчера, показа незначителен ръст на свободните работни места в САЩ през август, наред със спад в наемането на персонал, което сигнализира за смекчаване на условията на пазара на труда.

Това засили очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв, като анкетираните търговци оценяват вероятността от намаляване с 25 базисни пункта на 97 на сто този месец и 76 на сто през декември, според индикатора FedWatch на CME Group.

Златото, традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност, често поскъпва в среда на ниски лихвени проценти, допълва Ройтерс. Само от началото на тази година то е поскъпнало с 47 на сто.

