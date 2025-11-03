"Данъци и осигуровки не се вдигат от ноември за януари": Журналист с критики към Бюджет 2026

Всяка данъчна промяна се прави с планиране, а не от ноември за януари, както се случва при нас. 2% ръст на осигуровките е изключително много. Този филм го играхме през 2011 г. - при 330 млн. лв. повече очаквани приходи в НОИ, постъпиха 225 млн. по-малко, защото хората спряха да си плащат осигуровките. Това коментира журналистът Виктор Иванов в ефира на Нова телевизия относно бюджета за следващата година, който все още не са оповестени официално от финансовото министерство.

"Ден да мине, друг да дойде"

Предприемачът Таня Скринска обясни, че българският бизнес пробива на Запад с по-ниска цена на стока и услуга. "С увеличаването на осигуровките и данъците това го губим, защото за да оцелеем и да си запазим ниските цени, ще трябва да освободим част от работниците. В част от фирмите парите ще се преместят в пликове под масата и това не е само от страна на работодателите искане, а и от страна на работниците", обясни тя.

Финансовият журналист е на мнение, че проблемът е, че правителството не е наясно какво иска да постигне с този бюджет, който в момента прави. "Не е страшно да се вземат пари назаем, ако сме наясно в какво ще ги инвестираме", коментира Иванов.

"Това е бюджет от тип "Да избутаме тази година" - ден да мине, друг да дойде", посочи той.

По думите му когато се дават пари някъде, трябва да се знае какво ще се постигне. "На учителите от няколко години се вдигат заплатите, но качеството на услугата очевидно не се е подобрило. Същото е и в сектор "Сигурност", коментира Иванов.