"Дори по-високи данъци няма да спрат свръхдефицита": Лъчезар Богданов със стряскаща прогноза

Тези 2% ръст на пенсионната осигуровка не е края. До тук няма да приключи това увеличение. Проблемът е, че разходите устойчиво растат по-бързо от икономиката, а приходите не могат да растат толкова бързо, ако не вдигат данъчните ставки. Така че данъчната тежест и догодина ще се вдигне, а може да стигнем до момент, в който дори вдигането на данъците няма да ни спаси от свръхдефицит. Тази прогноза направи икономистът Лъчезар Богданов в ефира на Нова телевизия относно бюджета за догодина.

Харчим повече

Той обясни, че в продължение на повече от 20 години държавата се е занимавала да преразпределя 40% от БВП дори и в добри години. "Това са разходите. Сега държавата иска да похарчи 45%, т.е. много повече като дял от икономиката. Въпросът е може ли данъчната ни система да събере толкова приходи. Отговорът е "Не" и затова има вече предложение за вдигане на данъците", каза експертът.

По думите му България харчи най-много като дял от БВП в цяла Европа за вътрешен ред и сигурност. "Разходите на персонал ще са 20% по-високи. Така че нека сравним с колко расте икономиката за една година и с колко заплатите в целия публичен сектор. Как така населението на страната постоянно намалява, а назначенията в публичния сектор растат?", коментира Богданов.

Въпросът според него е до кога ще продължи това. "Кога ще се прояви здрав разум и ще се каже, че разходите повече не могат да растат", каза той.

Доза оптимисъм

"Положението с бюджета на държавата за следващата година не е бедствено. Последните пет години са такива - балансовото число на бюджета се увеличава. Това тръгна от ковид, защото трябваше да се преодоляват последиците. Не мисля, че трябва да се отива в крайности и да се правят някакви апокалиптични квалификации. Но трябва още време, трябва тристранката да се събере като партньорство, и ще се постигне споразумение по някои от спорните въпроси", заяви от своя страна икономистът Румен Гълъбинов.