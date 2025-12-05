Държава, синдикати и работодатели се споразумяха за промените в бюджет 2026: Какви са отстъпките? (ВИДЕО)

Министерството на финансите, работодателите и синдикатите постигнаха съгласие по основните параметри на проекта за Закон за държавния бюджет за 2026 година, обявиха заедно те на пресконференция днес, 5 декември. Финансовият министър Теменужка Петкова отчете "контруктивен диалог и ползотворна работа" със социалните партньори, като акцентира и върху участието на "всички политически партии, подкрепящи правителството" - т.е. ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

Тя поздрави работодателите и синдикатите, които вчера на обща среща са постигнали консенсус по ключови елементи, а това е улеснило и днешния диалог.

Без вдигане на пенсионните осигуровки, отпада данък "дивидент"

Основните акценти, по които е постигнато съгласие и ще намерят отражение в бюджет 2026, по думи на Теменужка Петкова, са:

Отпада мярката, свързана с увеличаване на данък „дивидент“ от 5 на 10%;

от 5 на 10%; Отпада изискването за държавно одобрения софтуер за бизнеса, или т.нар. СУПТО;

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г.;

с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г.; Максималният осигурителен доход е в параметрите на договорената стойност - 2300 евро. Това означава, че тук отстъпка почти няма - вече бе предвидено той да нарасне от 4130 до 4600 лв., или 2352 евро.

Съгласие по доходите в определени сектори

Отвързват се заплатите в определени сектори – сектор „ Сигурност “, сектор „ Отбрана “ – от средната брутна работна заплата;

“, сектор „ “ – от средната брутна работна заплата; Прилага се обща политика по доходите , която е 10% за всички в обществения сектор;

, която е 10% за всички в обществения сектор; Прецизиране на капиталовата програма – намаляване с 450 милиона евро по отношение на националното финансиране и с 300 милиона евро по отношение на предвидени разходи със средства по фондове и програми на ЕС.

Разходите по бюджета, след спазване на правилото в Закона за публичните финанси, са в размер на 40,1% от БВП на страната.

Снимка: БГНЕС

"Останаха доста теми, които ще дискутираме през следващата година – 2026. Надявам се там също, в рамките на един конструктивен диалог, да намерим решения", каза Петкова. Тя акцентира върху пътната карта в областта на социалната сфера, въпросите по която са отложени за следващата година. Те до голяма степен ще дадат „яснота и предвидимост“ за българския бизнес, уточни финансовият министър.

"Радвам се, че със синдикатите - като никога - успяхме да намерим толкова допирни точки, по които винаги сме имали различия", обяви председателят на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев. "За малкото време, които имахме, мисля, че успяхме да постигнем максималното за по-балансиран бюджет. Успяхме да направим така, че да не се вдигат данъците. Това беше лош сигнал към инвеститорите в България. Но също така оценявам, че предстои още много работа, разбрахме се с Министерството на финансите още в началото на годината да мислим по мерки за реформи, които да допринесат за още по-добър бюджет за 2027 г.".

"Има и доста реформи в този бюджет, включително съкращения на незаети щатни бройки в държавната администрация, преглед на щатовете в държавната администрация", отчете той.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов също заяви, че "нашето съгласие и консенсус може да бъде една добра основа, за да продължим да работим".

От брифинга стана ясно, че не са изчистени обаче детайли по темата с градския транспорт в София, Русе и Варна, БДЖ и "Български пощи". За градския транпорт е станало ясно, че парите, отпуснати тази година, ще бъдат вкарани в субсидията, което ще позволи вероятно на кмета Васил Терзиев да изпълни исканията на синдикатите в София. За "Български пощи" има нотификация на Европейската комисия, което може да доведе до ръст на заплатите. В БДЖ обаче хората са пред стачка - това е червената линия за КНСБ в бюджета, обявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Снимка: Румен Радев от АИКБ, БГНЕС

Румен Радев - председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) - заяви, че постигнатият компромис стъпва на непромяна на данъчноосигурителния модел. „Надяваме се да имаме успешен разговор в много по-широк формат, не само синдикати, правителство и работодатели, когато говорим за реформи в пенсионната система. В крайна сметка да получим разделяне на социални плащания от пенсионни плащания“, каза ръководителят на АИКБ, която подкрепи протестите на гражданите срещу бюджета.

Следващи стъпки

До края на днешния ден Министерството на финансите и правителството поемат ангажимента да изпратят на социалните партньори закона за бюджет 2026, както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

В рамките на двата почивни дни ще има работа по дейността на НЗОК и ДОО, които трябва на свои надзори да одобрят постигнатата договореност.

В понеделник сутринта ще бъде проведен Национален тристранен съвет, след което идва заседание на Министерски съвет и в ранния следобед на 8 декември в Народното събрание да бъде внесен Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Този ход назад от страна на правителството идва след масовите многохилядни протести в София, Пловдив, Варна и още големи градове в страната. След демонстрациите кабинетът на Росен Желязков оттегли бюджета за 2026 година, макар първо да направи опит само да внесе промени между първо и второ четене. Сега започна процедура по изготвяне на изцяло нов бюджет.

