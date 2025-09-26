Европейските борси откриха с растеж, въпреки новите мита на САЩ

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо в днешната търговия, като акциите на финансовите и индустриални групи, водят ръста, въпреки че наложените от президента на САЩ мита върху вноса на лекарства в САЩ ограничи печалбите и се отрази на стойността на книжата на фармацевтичните компании, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX прибави 124,9 пункта или 0,53 на сто до 23 659,73 пункта тази сутрин българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 65,17 пункта или 0,84 на сто до 7860,59 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 32,69 пункта или 0,35 на сто достигайки 9246,67 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 е нагоре с 0,49 на сто до 552,9 пункта.

Акциите на застрахователните компании водят ръста, след като поскъпнаха с 1,2 на сто след поевтиняване през последните три търговски сесии.

Акциите на стоманодобивните компанииThyssenkrupp и Salzgitter поскъпнаха съответно с 1,3 на сто и 2,6 на сто, след като германският бизнес вестник "Ханделсблат" съобщи, че Европейската комисия планира да наложи мита между 25 до 50 на сто върху вноса на китайската стомана и свързани с нея продукти.

Междувременно акциите на компаниите в сектора на здравеопазването поевтиняха след като Тръмп обяви, че удвоява ставките върху вноса на лекарства в САЩ. Американският президент обяви също и мита от 25 на сто върху вноса на тежкотоварни камиони, което доведе до поевтиняване на книжата на производителите на камиони Daimler Truck и Тraton, холдингът за търговски превозни средства на Volkswagen, с над 2 на сто.