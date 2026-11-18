Този стил на харчене „милиард след милиард без мотиви“ показва липса на контрол и тотално проваляне на усилията за овладяване на бюджетния дефицит. Тази критика отправи народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров в ефира на Нова телевизия относно Бюджет 2027. Като допълнителен аргумент той посочи и поредната прогноза на Европейската комисия, според която България няма да се справи с дефицита, като се очаква той да достигне 4% през 2027 г. и тревожните 4,8% през 2028 г.

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"Това означава тотално несправяне", категоричен беше той. И добави: "Те го харчат по тоя начин без мотиви, без обосновка и си появяват милиард след милиард. То няма овладяване на дефицита. Как ще го обясниш тоя проблем? Сега това, което трябва да се направи, по отношение на този бюджет трябва да се вземат мерки".

Димитров отправи остри критики към финансовата политика на управляващите и липсата на прозрачност при приемането на държавния бюджет. Според него е недопустимо в рамките само на девет дни – между 7 и 16 ноември, ангажиментите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да нараснат с 1 млрд. евро, без да бъде дадена каквато и да е официална обосновка или обяснение от страна на управляващите.

По думите му първоначалният вариант на бюджета е предвиждал 1,5 млрд. евро за регионалното ведомство, докато впоследствие сумата е скочила с още 1 млрд., срокът за общинските споразумения е удължен до края на 2026 г., а самото министерство е било извадено от общите текстове за ограничаване на разходите. На зададените директни въпроси защо се появяват тези нови суми и проекти отговор така и не е получен.