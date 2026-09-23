Еврото слезе до такъв курс спрямо долара, който не е отчитан от края на юли

След като на 11 септември курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, последва падане и под 1,15. Днес единната европейска валута пък достигна рекордно ниски равнища за последния месец, а и не само - подобни нива последно бяха наблюдавани на 29 юли, когато курсът бе 1,1451 спрямо американската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 23 септември, за 1,1426, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,21% под последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 22 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1463 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 22 септември, когато слезе на ниво 1,1449 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 25 август - 1,1676 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.