Правителството на Радев въвежда акциз за по-мощните коли

Правителството на Румен Радев предлага въвеждане на акциз върху автомобили с мощност на двигателя над 250 киловата. Мярката няма да се прилага по отношение на специализирани автомобили – линейки, противопожарни, полицейски и др. Акцизът ще се дължи при първа регистрация или при внос на колата на територията на страната, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова на брифинг за медиите на 23 септември, представяйки пълния пакет от данъчни изменения на кабинета.

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Цените

За нови автомобили се предвижда ставка от 10 000 евро + 10 евро за всеки киловат над 250.

За употребяваните автомобили се предвижда ставка от 5000 евро + 8 евро за всеки киловат над 250.

Мярката идва като промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, обявиха от финансовото ведомство. Не е ясно колко точно приходи се очакват в бюджета от подобен ход.

Снимка: Envato

Мотивите

"Предлаганата мярка е мотивирана както от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи, така и от стремежа към подобряване на данъчна справедливост посредством облагането на стоки с луксозен характер", пише в мотивите на финансовото министерство.

"Въвеждането на акцизно облагане при тази категория автомобили е свързано със създаване на правила за лицата, които ги внасят или въвеждат на територията на страната, както и със специален ред за деклариране и заплащане на дължимия акциз. Предвидено е декларацията да се подава пред компетентното митническо учреждение в определен срок и преди първоначалната регистрация на автомобила в Република България", гласи още законопроектът.

Останалите мерки

Акцент сред останалите мерки е облагането на свръхпечалбите на банки; застрахователни и презастрахователни дружества; търговци, извършващи стопанска дейност, с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни; телекомуникационните компании; обменните бюра; дружествата за бързи кредити.

Сред останалите ключови изменения са промени при ваучерите за храна (облага се със 7% данък, но се увеличава стойността му) и при данъчните оценки за имотите. Правителството също така обяви сериозни мерки срещу хазартния сектор, както и по-голямо данъчно облекчение за деца и деца с увреждания.

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