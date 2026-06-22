Еврото започна седмицата без изгледи да тръгне пак нагоре спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава с тенденцията надолу и "флиртува" с психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на миналата седмица изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива. Към края на седмицата обаче се срина до 1,429 на 19 юни, като в същия ден затвори на 1,476.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 22 юни, за 1,1455 долара - или под последното регистрирано ниво от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 19 юни референтен курс на еврото от 1,1467 щатски долара.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 19 юни, когато беше на ниво 1,1429 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.