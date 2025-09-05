Войната в Украйна:

Фантасмагория е да се намали дефицитът в бюджета: Дянков за Бюджет 2026

05 септември 2025, 08:01 часа 325 прочитания 0 коментара
През септември и октомври влизаме в бюджетната процедура и ще видим кой е крив, кой е прав и дали става въпрос за фантасмагории за средствата от размера на ДДС в Бюджет 2026. Ще продължим да разработваме анализи и за свръхпечалбите на банките. Това заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков пред bTV. Още: Икономисти: Увеличението на данъците няма да реши структурния проблем

Дянков заяви, че няма да подкрепи вдигане на ДДС. "Нашите предварителни данни са, че дефицитът в бюджета ще е около 2%", посочи бившият финансов министър. Той добави, че където сме имали дефицит в бюджета, е било през 2014 г. 

Симеон Дянков отбеляза, че Фискалният съвет следи за фискалното здраве на държавата. "Ние сме плашилото, благодарение на което Министерство на финансите отива в банките и им казва да внимават в картинката", коментира Симеон Дянков. 

По думите му за тази година не е възможно да има 3% дефицит в бюджета. 

Влизането в Еврозоната

Дянков заяви, че се забелязва увеличение, а не намаляване на лихвите в Европа. "Асен Василев няма как да говори къде са парите, защото при него започна да има ръст на дефицита в бюджета. Не очаквам от опозицията кой знае какви коментари за Бюджет 2026", коментира бившият финансов министър. 

Според него е по-добре да се изхарчат парите от бюджета за инфраструктура, защото това е начинът да се развива икономиката на Северна България. "Има един отрицателен ефект, който е вдигане на средната инфлация, която мина 5%", предупреди Симеон Дянков. 

Антон Иванов
