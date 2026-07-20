Най-старата река в света е предшествала динозаврите: Къде се намира?

Динозаврите са съществували през мезозойската ера, преди приблизително 233–66 милиона години. Най-старата река в света, която все още съществува, тече от приблизително 300–400 милиона години. Тя е възникнала много преди появата на динозаврите, пише Science Blog.

Най-старата река в света

Това е австралийската река Финке, известна още като Ларапинта. Както отбелязват авторите на публикацията обаче, твърдението, че Финке е „най-старата река в света“, изисква важно уточнение. Никой не е датирал директно самата съвременна река на стотици милиони години. Въпреки това, нейната дренажна система, образувана в палеозойската ера, е толкова древна.

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Реките постоянно променят коритата си поради наводнения, ерозия, седиментация и тектонични процеси. Следователно, когато геолозите обсъждат възрастта на река Финке, те не визират сегашното ѝ течение, а самата дренажна система в района.

Един от ключовите аргументи за голямата възраст на реката е, че горното ѝ течение пресича планинските вериги на Централна Австралия, въпреки че повечето реки обикновено избягват подобни естествени препятствия. Изследователите предполагат, че речното корито се е образувало преди издигането на тези планински структури и е запазило течението си чрез продължителна ерозия.

Изданието обръща внимание и на проучване от 2022 г., чиито автори наричат ​​Финке една от най-старите дренажни системи в света, но същевременно подчертават, че подобна голяма възраст остава хипотеза.

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Проучването анализира изотопите на берилий-10 и алуминий-26 в древни речни седименти. Резултатите са помогнали на учените за реконструиране на историята на движението на речното корито в продължение на няколко милиона години, но не са им позволили да определят произхода на самата речна система.

Сегашното състояние на река Финке се различава значително от образа на класическа пълноводна река. Тя е класифицирана като временен поток: през по-голямата част от годината коритото ѝ остава сухо, като водата се задържа само в изолирани постоянни или сезонни басейни. След обилни дъждове изолираните участъци се свързват отново и реката временно се превръща в мощен порой.

Авторът на публикацията подчертава, че именно тази характеристика обяснява защо терминът „река“ в случая на Финке може да бъде подвеждащ. Не е бил потокът от вода, който е оставал непрекъснат в продължение на стотици милиони години, а цялостната структура на дренажната система.

Освен геоложкото си значение, река Финке има и значително културно значение за местното население Арернте. В Плана за съвместно управление на Националния парк „Финке Гордж“ реката е посочена с традиционното си име Лере Пирнте, което грубо се произнася „Лара Пинта“ и се превежда като „солена река“. Както отбелязва авторът, за местните жители тя е част от жив културен пейзаж, така че значението ѝ се простира далеч отвъд обсъжданията на геоложките данни.

Едно от най-убедителните доказателства за древността на реката е геоложка аномалия - напречно-аксиален дренаж. Вместо да тече успоредно на твърди скални образувания като кварцит, река Финке тече през тях. Течащата вода винаги избира най-лесния път, така че изглежда нелогично реката да тече над твърда скала, а не покрай нея, отбелязват учените. Следователно може да се заключи, че историческото корито се е образувало преди отлагането на плътни седименти.

Планинските масиви Макдонел, през които тече реката, са се образували преди 300 до 400 милиона години. Следователно река Финке е на същата възраст като тях или дори по-стара.

Необичайното „дълголетие“ на реката е свързано с тектоничната стабилност на региона и липсата на заледяване през олигоцена. Платото Финке в Австралия остава практически непроменено за много дълъг период от време, без да се наблюдава значителна тектонична активност в продължение на 100 милиона години. Това позволява на речната система да се развива и разширява през по-голямата част от историята си. Въпреки това, платото Финке е изправено пред бъдещи заплахи от суши и прекомерна експлоатация от човека, според Live Science.

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