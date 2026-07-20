Йотова с акцент върху културната дипломация: Най-добрият пример е Евровизия

Президентът Илияна Йотова заговори за културна дипломация, която отваря врати. Думите й дойдоха на годишната среща на посланиците. "Най-добрият пример е сегашната Евровизия. Като цяло работим на парче и няма последователност", каза тя по срещата и лансира идея за културен институт. "Ние останахме последни и сега като че ли светлина в тунела няма. Не е само миналото и културното наследство, а съвременните достижения. Няма как да се справим с всичко това с културното министерство, защото няма достатъчно правомощия, ресурси и защото културните центрове, които днес имаме, отдавна са изживяли времето си", каза Йотова.

Инвестицията в дипломацията

"Логичен е един от най-тежките въпроси, имаме ли средства да провеждаме своя самостоятелна, суверенна и според международните закони независима политика. Отговорът е, разбира се, че имаме", добави още Йотова.

Според нея, когато всички говорят за инвестици, важна инвестиция е тази в дипломацията.

"Вие сте България в очите на света"

С тези думи Йотова се обърна към посланиците на България и им благодари, че допринасят за репутацията на страната.

"Нека да сме наясно - приключваме повече от четвърт век от новия 21 век. Един период, който в далечната 2000 г. едва ли си представяхме, че ще изглежда точно така, както изглежда днес. Говореше се, че демокрацията в света няма алтернатива. Говореше се за края на историята, за това, че конфликтите ще бъдат затворена страница. Каква е днешната ситуация - всички можем да преценим. Вие работите в този свят, в който медународният ред е под въпрос, а старите правила до голяма степен не функционират", каза още отова.

Тя постави и въпросите като например дали демокрацията е идеал от вчера и в тази глобална трансформация къде да бъде България. ОЩЕ: "САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияние