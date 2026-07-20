Кабинетът "Радев":

"САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияние

20 юли 2026, 10:11 часа 454 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияние

"Днес навлизаме стремително в един неустойчив и конфликтен преход към многополюсен свят. Свят, в който интересите не се крият в ценностите, в който съществуващите правила и системи рухват педи на тяхно място да бъдат изградени нови.  Свят, в който дневният ред се доминира все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно предстоят още редица сблъсъци, военни икономически, технологични за донаместване на сферите на влияние", каза премиерът Румен Радев по време на годишната среща на министъра на външните работи с ръководителите на дипломатическите представителства на страната ни.

"За съжаление тъкмо страните, които най-силно се придържат към принципите на международното право, към принципите на либералната демокрация и отворената пазарна икономика, към стремежа за климатична неутралност, най-силно са засегнати от новите геополитически разломи", смята премиерът. 

Той вижда и друга тенденция как нашите съюзници и партньори все повече залагат на въпроси, които да гарантират тяхната национална сигурност, суровинна и енергийна база и техния излаз на съвременните пазари. "В цялата тази изключително сложна геополитическа и регионална обстановка - българската дипломация е призвана да намира решение, да формира позиции, да ги отстоява", заяви още Радев.

България като врата

Той заговори за България като врата и посочи, че тя може да дава по-големи възможности на нашите съюзници, партньори и приятели, за да припознават като мястото, където да се инвестира. 

"Само един пример ще дам - ако погледнем тази карта - България е пресечна точка на всички важни паневропейски коридори. Не само - виждате засилващата се роля на средния коридор - връзката между Централна Азия и Европа. Централна Азия, в която ЕК ще инвестира 12 млрд. евро", добави още Радев. ОЩЕ: Едновременно даваме ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием

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Той очаква дипломатите да изразяват нашия национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и постигане на мир.

Думите му бяха в контекста на войната в Украйна, която Радев определи като война на изтощение и унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своя пространствен формат ескалира и води до недопустими заплахи за нашия мир, сигурност, икономика и социални системи.

"Очаквам тук активната роля на българската дипломация", заяви Радев. 

Еврозоната

Министър-председателят посочи, че е имал своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година. "За съжаление се оказаха основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените. Това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България", коментира още Радев. ОЩЕ: "България не приема преначертаване на границите чрез сила": Нови противоречиви тези на външната министърка

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еврозона външна политика Румен Радев война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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