"САЩ, Китай и Русия доминират света": Радев говори за военни сблъсъци и сфери на влияние

"Днес навлизаме стремително в един неустойчив и конфликтен преход към многополюсен свят. Свят, в който интересите не се крият в ценностите, в който съществуващите правила и системи рухват педи на тяхно място да бъдат изградени нови. Свят, в който дневният ред се доминира все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно предстоят още редица сблъсъци, военни икономически, технологични за донаместване на сферите на влияние", каза премиерът Румен Радев по време на годишната среща на министъра на външните работи с ръководителите на дипломатическите представителства на страната ни.

"За съжаление тъкмо страните, които най-силно се придържат към принципите на международното право, към принципите на либералната демокрация и отворената пазарна икономика, към стремежа за климатична неутралност, най-силно са засегнати от новите геополитически разломи", смята премиерът.

Той вижда и друга тенденция как нашите съюзници и партньори все повече залагат на въпроси, които да гарантират тяхната национална сигурност, суровинна и енергийна база и техния излаз на съвременните пазари. "В цялата тази изключително сложна геополитическа и регионална обстановка - българската дипломация е призвана да намира решение, да формира позиции, да ги отстоява", заяви още Радев.

България като врата

Той заговори за България като врата и посочи, че тя може да дава по-големи възможности на нашите съюзници, партньори и приятели, за да припознават като мястото, където да се инвестира.

"Само един пример ще дам - ако погледнем тази карта - България е пресечна точка на всички важни паневропейски коридори. Не само - виждате засилващата се роля на средния коридор - връзката между Централна Азия и Европа. Централна Азия, в която ЕК ще инвестира 12 млрд. евро", добави още Радев. ОЩЕ: Едновременно даваме ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят накъде ще завием

България иска край на войната в Украйна

Той очаква дипломатите да изразяват нашия национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и постигане на мир.

Думите му бяха в контекста на войната в Украйна, която Радев определи като война на изтощение и унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своя пространствен формат ескалира и води до недопустими заплахи за нашия мир, сигурност, икономика и социални системи.

"Очаквам тук активната роля на българската дипломация", заяви Радев.

Еврозоната

Министър-председателят посочи, че е имал своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година. "За съжаление се оказаха основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените. Това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България", коментира още Радев. ОЩЕ: "България не приема преначертаване на границите чрез сила": Нови противоречиви тези на външната министърка