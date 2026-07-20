Обрат и абсурд: В София не е имало инспектори на "Мишлен", Министерство на туризма не знае нищо за процедурата (ВИДЕО)

Инспектори на "Мишлен" не са идвали в София. Българската столица все още не е в процес на оценяване от инспектори на "Мишлен", а изготвеният одит е дело на независима консултантска компания.

Това обяви шеф Борис Петров пред Euronews Bulgaria, коментирайки обществените реакции около възможността столицата да бъде включена в престижния ресторантьорски гид.

Той коментира, че в публичното пространство е било създадено погрешно впечатление, че в България вече са работили инспектори на "Мишлен". "По мои данни инспектори на "Мишлен" не са идвали в София. Самите от "Мишлен" нямат интерес към София на този етап", каза Петров.

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Одитът е дело на външна консултантска фирма

Петров разясни, че при разширяване на обхвата си гидът предварително обявява новите дестинации, а инспекциите започват едва след това. Според него София все още не се намира на този етап и нищо, свързано с българската столица, не е било обявявано официално.

Според Петров извършеният одит е подготвен от външна консултантска фирма, която дава препоръки как градът да подобри условията си, за да може в бъдеще да кандидатства за включване в гида "Мишлен".

"Ако това е пътят – няма проблем. Но трябва ясно да се каже, че става дума за консултантска компания, а не за инспектори на "Мишлен"", подчерта той.

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Шеф Петров е категоричен, че в България има ресторанти на високо международно ниво и страната не отстъпва като кулинарно качество на други държави в региона. По думите му проблемът не е в кухнята, а в начина, по който се комуникира процесът.

Петров разкритикува общинското предприятие "Туризъм" и настоя за повече прозрачност относно работата с външните консултанти, стойността на изготвените одити и следващите стъпки по проекта.

"Когато един ден "Мишлен" реши да включи България, това ще бъде обявено официално на сайта на гида, както се случи с други градове. Дотогава трябва да работим за развитието на туризма, а не да създаваме погрешни очаквания", заяви Борис Петров.

Министерство на туризма не знае НИЩО за "Мишлен"?

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Интересен коментар по темата направи и Елисавета Белобрадова от "Да, България", която обяви, че българските ресторантьори искат да бъдат одитирани от "Мишлен", но нямат право на подобна инициатива и затова търсят помощта на държавата. Според Белобрадова обаче има огромен проблем, тъй като в министерство на туризма изобщо не са наясно с процедурата на "Мишлен".

"Искам да ви разкажа за епопеята "Мишлен", в която участвах неволно и частично през годините. Преди има-няма 3 години с мен се свърза собственик на ресторанти, който искаше Министерството на туризма да си встъпи в ролята най-накрая и да плати едни мизерни 20 000 евро (примерно), за да дойде мисия на "Мишлен" тук и да огледа ресторантите. Човекът се оплака, че от години молят министерството, че са готови те да платят, готови са на всичко. Организирах експертна среща с Министерството на туризма в Народното събрание. Дойде една зам.-министърка, която нямаше никаква идея за какво иде реч и двама приближени на министерството готвачи от "висшия ешалон", които ми обясниха, че ДВАНАЙСЕТ ГОДИНИ ВЕЧЕ се опитват да докарат "Мишлен" в България. Даже били писали писмо. Едно. Пари нямало. "Мишлен" не отговаряли и те търсели връзки през Турция. Безумна, нелепа среща", разказа Белобрадова.

"После отидох при тогавашния министър на туризма, сегашен на културата. Той не знаеше, че не може частни лица да канят "Мишлен", трябва да е държава, община. Беше останал с впечатление, че някой е дошъл да му проси пари. Отне ми 75 минути да обясним на 5 човека от Министерството на туризма, че колкото и да искат, ресторантите сами не могат да си платят, но са готови да преведат на държавата. Колкото държавата каже. Беше ужасяващо да гледаш как цяло министерство на туризма не знае НИЩО за "Мишлен"", котегорична е още тя.

По думите й след това нищо не се е случило. "Накрая Столична община явно е взела нещата в свои ръце, платила е и "Мишлен" дойдоха. Явно СО имат някаква тайна връзка с "Мишлен" и - О, ЧУДО, се оказа възможно", пише Белобрадова.

Тя сподели, че резултатите от посещението са плод все още на слухове, затова няма да ги коментира. "Знам само, че в "Мишлен" ресторант в Париж (един, не всеки, нямам идея за всички) едно основно ястие си беше към 20 евро. И не, не е от ДДС-то, защото с още десет процента отгоре пак е 22 евро. Та, ще вземе да се окаже, че абсолютно безпредметната администрация на Министерството на туризма, която 12 години НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С "МИШЛЕН", по погрешка може да се окаже права, че ни е рано за звезди. Но то не е и важно, както казва Ричард Алибегов. Цитирам: "Да ви кажа, тя звездата на "Мишлен", не е толко важна. Важно е нашите клиенти какво казват". От господин Алибегов "Толко". То, реално, нищо не е важно, защото всички ще умрем и всичко е суета и все пак", коментира още Белобрадова.

Тя допълни, че в България има хотели с "Мишлен". "Не ресторанти. Хотели. Заслужава си да погледнете кои са. Браво на тях", добави политикът.