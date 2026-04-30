Милиони зад кулисите: Режисираха обществени поръчки в 4 културни институции?

Съмнения за нередности и нагласени обществени поръчки в културни институции - такава завеса отгръща ново разследване на Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ). Поръчките са за ремонти и авторски надзор, на обща стойност от близо 5 млн. евро, и се провеждат в четири учреждения под шапката на Министерството на културата: Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, Драматичен театър – Ловеч, Малък градски театър „Зад канала“ и Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУКК).

Анализът на тръжните процедури, които екипът на АКФ е разгледал, показва "редица нередности и нарушения на условията на конкурсите", обобщават от фонда.

Имейл комуникация, с която разполагат, от своя страна, буди съмнения за "нагласени поръчки с предрешен избор на изпълнителите", коментира Даниела Пенева, която е правен експерт в АКФ.

Спечелените обществени поръчки са от периода 2024-2025 година.

Графика: АКФ

Нарушения на условията на конкурсите

Анализът на тръжната документация, направен от фондацията, показва, че при пет от осемте разгледани поръчки победилите дружества нямат изпълнени проекти със сходен предмет в последните пет години, а това е необходимо изискване в тръжните документи. Една от спечелилите фирми, “Мулти Строй Комерс” ЕООД, не покрива и финансовите критерии в поръчката за ремонт на сградата на НУКК.

Документацията на поръчката за ремонт на залата на Малък градски театър „Зад канала“ пък, изглежда, разкрива още едно нарушение. В този случай оценителната комисия отстранява кандидати поради несъответствие с техническите критерии, след като вече е отворила ценовите им предложения.

“Множеството нередности, които установихме, повдигат въпроси за това как се е стигнало до избора на точно тези кандидати и дали възложителите са положили грижата да проверят капацитета им”, коментира още Пенева.

Множество връзки между спечелилите и съмнения за нагласени поръчки

Проверка на АКФ показва, че разгледаните поръчки са спечелени самостоятелно или в консорциуми от дружествата “Крипто Енерджи” ЕООД, „Мулти Строй Комерс“ ЕООД и „Д&Д“ ООД. Публично налична информация разкрива множество връзки между тях.

Две от дружествата, “Крипто Енерджи” ЕООД и “Мулти Строй Комерс” ЕООД, са свързани с един и същи човек – Петър Дюлгеров, казват от фонда. Офисите на двете фирми се намират на един и същ адрес - ул. “Христо Белчев” 21 в София, а телефонният номер на Дюлгеров присъства в партидата на “Мулти Строй Комерс” в централния професионален регистър на строителя. Телефонът на Дюлгеров е посочен за контакт с дружеството „Театрал“, което печели поръчката на Малък градски театър “Зад канала”. В него като съдружници участват отново “Мулти Строй Комерс” и „Д&Д“.

При организацията на всички поръчки прави впечатление и повторението на имената на Иван и Кристиян Сотирови. Те са баща и син юристи, наемани от възложителите като външни експерти, за да подготвят документацията по поръчките, а след това са и членове на комисиите, които оценяват предложенията на кандидатите.

Регистрацията на “Театрал” ДЗЗД пък е заявена от адв. Иван Сотиров. Член на оценителната комисия, която избира дружеството за изпълнител на поръчката, е синът на Иван Сотиров - Кристиян.

Графика: АКФ

Имейл комуникация от 16 май 2024 г., с която АКФ разполага и цитира в разследването си, разкрива детайли за предполагаемата схема в поръчката на Сатиричния театър за изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор. В имейла външният експерт в оценителната комисия Иван Сотиров изпраща вътрешна документация по поръчката до множество адресати, сред които директора на Сатиричния театър Калин Сърменов и ръководителя на проекта Елена Тричкова.

Сред адресатите е и дружество “Крипто Енерджи” ЕООД, което по-късно е избрано за изпълнител.

“От имейла става ясно, че дружеството на Дюлгеров, без никакво правно основание, се е сдобило с ключова информация, свързана с поръчката, поне шест дни преди тя да бъде обявена”, коментира Даниела Пенева от АКФ. “Това е очевидно нарушение на принципа на равнопоставеност на участниците в обществената поръчка. То позволява на дружеството “Крипто Енерджи” ЕООД да подготви офертата си на основата на вътрешна информация, която все още не е достъпна на останалите кандидати".

Екипът на АКФ се е обърнал за коментар към ръководителя на проекта Елена Тричкова, която посочва, че имейл комуникацията, съдържаща вътрешна информация, може би е достигнала по случайност до Дюлгеров.

От Actualno.com се свързахме с комуникационния отдел на Сатиричния театър, откъдето все още не могат да коментират.

Сезират АДФИ и културното министерство: каква е позицията на замесените лица?

Установените връзки между фирмите изпълнители, както и присъствието на едни и същи външни експерти, повдигат въпроса дали сходни схеми с уговаряне и достъп до вътрешна информация не са протичали и в останалите поръчки, коментира Даниела Пенева.

Според Биляна Иванова, която е директор на НУКК, “Мулти Строй Комерс” е представило документи, доказващи професионалния му опит, които впоследствие са разгледани и приети от назначената оценителна комисия. По отношение на несъответствието с финансовите критерии Иванова отговаря, че комисията е извършила “проверка за формално съответствие на изискуемите и представените документи”.

В отговорите си пред АКФ Петър Дюлгеров не коментира по същество въпросите за свързаност на дружествата, спечелили поръчките, както и за възможни връзки с възложителите.

Антикорупционният фонд обяви, че ще сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Министерството на културата за установените нередности и ще информира за предприетите от институциите действия.

