Войната в Украйна:

Милиони зад кулисите: Режисираха обществени поръчки в 4 културни институции?

30 април 2026, 9:48 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: Независим културен сектор
Съмнения за нередности и нагласени обществени поръчки в културни институции - такава завеса отгръща ново разследване на Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ). Поръчките са за ремонти и авторски надзор, на обща стойност от близо 5 млн. евро, и се провеждат в четири учреждения под шапката на Министерството на културата: Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, Драматичен театър – Ловеч, Малък градски театър „Зад канала“ и Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУКК).

Анализът на тръжните процедури, които екипът на АКФ е разгледал, показва "редица нередности и нарушения на условията на конкурсите", обобщават от фонда.

Имейл комуникация, с която разполагат, от своя страна, буди съмнения за "нагласени поръчки с предрешен избор на изпълнителите", коментира Даниела Пенева, която е правен експерт в АКФ.

Спечелените обществени поръчки са от периода 2024-2025 година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Графика: АКФ

Нарушения на условията на конкурсите

Анализът на тръжната документация, направен от фондацията, показва, че при пет от осемте разгледани поръчки победилите дружества нямат изпълнени проекти със сходен предмет в последните пет години, а това е необходимо изискване в тръжните документи. Една от спечелилите фирми, “Мулти Строй Комерс” ЕООД, не покрива и финансовите критерии в поръчката за ремонт на сградата на НУКК.

Документацията на поръчката за ремонт на залата на Малък градски театър „Зад канала“ пък, изглежда, разкрива още едно нарушение. В този случай оценителната комисия отстранява кандидати поради несъответствие с техническите критерии, след като вече е отворила ценовите им предложения.

“Множеството нередности, които установихме, повдигат въпроси за това как се е стигнало до избора на точно тези кандидати и дали възложителите са положили грижата да проверят капацитета им”, коментира още Пенева.

Множество връзки между спечелилите и съмнения за нагласени поръчки

Проверка на АКФ показва, че разгледаните поръчки са спечелени самостоятелно или в консорциуми от дружествата “Крипто Енерджи” ЕООД, „Мулти Строй Комерс“ ЕООД и „Д&Д“ ООД. Публично налична информация разкрива множество връзки между тях.

Две от дружествата, “Крипто Енерджи” ЕООД и “Мулти Строй Комерс” ЕООД, са свързани с един и същи човек – Петър Дюлгеров, казват от фонда. Офисите на двете фирми се намират на един и същ адрес - ул. “Христо Белчев” 21 в София, а телефонният номер на Дюлгеров присъства в партидата на “Мулти Строй Комерс” в централния професионален регистър на строителя. Телефонът на Дюлгеров е посочен за контакт с дружеството „Театрал“, което печели поръчката на Малък градски театър “Зад канала”. В него като съдружници участват отново “Мулти Строй Комерс” и „Д&Д“.

При организацията на всички поръчки прави впечатление и повторението на имената на Иван и Кристиян Сотирови. Те са баща и син юристи, наемани от възложителите като външни експерти, за да подготвят документацията по поръчките, а след това са и членове на комисиите, които оценяват предложенията на кандидатите.

Регистрацията на “Театрал” ДЗЗД пък е заявена от адв. Иван Сотиров. Член на оценителната комисия, която избира дружеството за изпълнител на поръчката, е синът на Иван Сотиров - Кристиян.

Графика: АКФ

Имейл комуникация от 16 май 2024 г., с която АКФ разполага и цитира в разследването си, разкрива детайли за предполагаемата схема в поръчката на Сатиричния театър за изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор. В имейла външният експерт в оценителната комисия Иван Сотиров изпраща вътрешна документация по поръчката до множество адресати, сред които директора на Сатиричния театър Калин Сърменов и ръководителя на проекта Елена Тричкова.

Сред адресатите е и дружество “Крипто Енерджи” ЕООД, което по-късно е избрано за изпълнител.

“От имейла става ясно, че дружеството на Дюлгеров, без никакво правно основание, се е сдобило с ключова информация, свързана с поръчката, поне шест дни преди тя да бъде обявена”, коментира Даниела Пенева от АКФ. “Това е очевидно нарушение на принципа на равнопоставеност на участниците в обществената поръчка. То позволява на дружеството “Крипто Енерджи” ЕООД да подготви офертата си на основата на вътрешна информация, която все още не е достъпна на останалите кандидати".

Екипът на АКФ се е обърнал за коментар към ръководителя на проекта Елена Тричкова, която посочва, че имейл комуникацията, съдържаща вътрешна информация, може би е достигнала по случайност до Дюлгеров.

От Actualno.com се свързахме с комуникационния отдел на Сатиричния театър, откъдето все още не могат да коментират.

Сезират АДФИ и културното министерство: каква е позицията на замесените лица?

Установените връзки между фирмите изпълнители, както и присъствието на едни и същи външни експерти, повдигат въпроса дали сходни схеми с уговаряне и достъп до вътрешна информация не са протичали и в останалите поръчки, коментира Даниела Пенева.

Според Биляна Иванова, която е директор на НУКК, “Мулти Строй Комерс” е представило документи, доказващи професионалния му опит, които впоследствие са разгледани и приети от назначената оценителна комисия. По отношение на несъответствието с финансовите критерии Иванова отговаря, че комисията е извършила “проверка за формално съответствие на изискуемите и представените документи”.

В отговорите си пред АКФ Петър Дюлгеров не коментира по същество въпросите за свързаност на дружествата, спечелили поръчките, както и за възможни връзки с възложителите.

Антикорупционният фонд обяви, че ще сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Министерството на културата за установените нередности и ще информира за предприетите от институциите действия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Сатиричен театър Министерство на културата обществени поръчки обществена поръчка Сатиричен театър „Алеко Константинов“ АКФ Антикорупционен фонд Драматичен театър Ловеч Малък градски театър Зад канала
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес