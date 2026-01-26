Кристалина Георгиева с коментар за въвеждането на еврото в България

Въвеждането на еврото в България е нещо много добро за страната, вече се забелязват първите ползи - цената на заемите се понижи. Това коментира управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на среща с европейски журналисти в Брюксел. Виждаме, че преходът е плавен, много е рано да се каже какво ще бъде отражението върху инфлацията, добави още тя.

В много други страни влиянието на еврото върху инфлацията беше еднократно и до 0,3 на сто, ще имаме отговора за България след няколко месеца, посочи Георгиева, цитирана от БТА.

Разходите за отбрана

"Евентуален край на войната в Украйна няма да доведе до намаление на разходите за отбрана, но ще стане повод за повече инвестиции в региона, заяви още управляващият директор на МВФ.

"Наистина се надявам да се върви по пътя към мира. Ако се постигне споразумение, ще отпадне основното препятствие за развитие на украинската икономика. Краят на войната ще намали, но няма да премахне изцяло, отрицателното въздействие за икономиката на Европа. Така Европа ще може да насочи повече средства, за да насърчи украинската икономика и тя да ползва европейски стоки и услуги. Войната накара Европа да осъзнае, че не може да приема сигурността за даденост и да преосмисли военните разходи. Тези разходи обикновено тласкат научните изследвания и това подобрява конкурентоспособността, но засяга възможностите за предоставяне на обществени услуги", отбеляза Георгиева.

По нейните думи налагането на допълнителни мита в търговията между ЕС и САЩ би създало пречки пред икономиката. Според нея поуката е, че в свят с повече несигурност добавянето на допълнителни препятствия се отразява на пазарите и създава опасност от дългосрочно отражение върху икономическия растеж. Въвеждането на митата отнема от печалбите на дружествата, очакваме тази и следващата година половин процент от БВП да се загуби заради намаляването на техните печалби, поясни Георгиева.

Живеем в бързо променящи се времена, с много непредсказуемост, наблюдаваме доскоро немислими събития. Световната икономика показа голяма устойчивост, засега отраженията от новите мита са ограничени, посочи тя. По нейните думи в Европа има възможност за реформи и те трябва да се предприемат бързо. Европа от десетилетия изостава в производителността, подчерта управляващият директор на МВФ.