Кабинетът "Радев":

Предстои ново вдигане на минималната заплата: За грешките и предимствата на Бюджет 2026 – говори Петър Витанов (ВИДЕО)

20 август 2026, 10:00 часа 825 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев

"Не е вярно, тя е вдигната" - така Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на управляващата България формация на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ), говори в Студио Actualno по темата с минималната работна заплата и дали е замразена или само се променя формулата. Водещият депутат на ПБ изрази увереност, че предстои ново увеличение на минималната заплата – ОЩЕ: Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

Витанов беше категоричен, че максималният осигурителен доход трябва да се вдигне дори повече.

"Имаше грешки, съгласен съм" - думи на Петър Витанов за представянето на Бюджет 2026. Витанов визира технически грешки - включително грешно преписване в бюджета на Народното събрание, с изрично уточнение, че трябва да се гледа генерално и че грешките са изчистени - ОЩЕ: Действително комуникацията на това правителство не е добра

"Да видим до края на годината, надявам се (бюджетният дефицит) да е по-нисък. Дали – съмнявам се", каза Витанов след уточнения как върви трупането на дефицит в държавната хазна и по чия методика – на НСИ или данните по консолидираната фискална програма, които се изготвят от финансовото министерство (повече вижте и чуйте във ВИДЕОТО) – ОЩЕ: Бюджетният дефицит леко се свива в края на юли

Водещият депутат на ПБ изрази надежда, че приетите от ПБ мерки ще увеличат приходите и ще намалят разходите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Витанов, през последните 3-4 години предварително управляващите са надвземали бъдещи дивиденти – печалби на предприятия, на банки (корпоративна банка) т.е. над 1% от българския БВП. Това той нарече "финансова еквилибристика" в стил "Дейвид Копърфийлд". "Еквилибристики и ние можехме да правим", продължи Витанов, но уточни, че накрая балонът се спуква. Влязохме в процедура по свръхдефицит преди да бъде приет редовния бюджет за 2026 година (т.е. първата годишна финансова визия на властта на Радев), напомни депутатът чия е отговорността да стигнем до сегашното "разбиране на ЕК за това жонглиране с числа" - ОЩЕ: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno

Какво още каза Витанов за бюджета и инициативи като "Кошница с грижа" - НАУЧЕТЕ ВЪВ ВИДЕОТО!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
държавен бюджет минимална работна заплата минимална заплата Петър Витанов максимален осигурителен доход Бюджет 2026 авторски
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }