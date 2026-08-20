Предстои ново вдигане на минималната заплата: За грешките и предимствата на Бюджет 2026 – говори Петър Витанов (ВИДЕО)

"Не е вярно, тя е вдигната" - така Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на управляващата България формация на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ), говори в Студио Actualno по темата с минималната работна заплата и дали е замразена или само се променя формулата. Водещият депутат на ПБ изрази увереност, че предстои ново увеличение на минималната заплата – ОЩЕ: Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

Витанов беше категоричен, че максималният осигурителен доход трябва да се вдигне дори повече.

"Имаше грешки, съгласен съм" - думи на Петър Витанов за представянето на Бюджет 2026. Витанов визира технически грешки - включително грешно преписване в бюджета на Народното събрание, с изрично уточнение, че трябва да се гледа генерално и че грешките са изчистени - ОЩЕ: Действително комуникацията на това правителство не е добра

"Да видим до края на годината, надявам се (бюджетният дефицит) да е по-нисък. Дали – съмнявам се", каза Витанов след уточнения как върви трупането на дефицит в държавната хазна и по чия методика – на НСИ или данните по консолидираната фискална програма, които се изготвят от финансовото министерство (повече вижте и чуйте във ВИДЕОТО) – ОЩЕ: Бюджетният дефицит леко се свива в края на юли

Водещият депутат на ПБ изрази надежда, че приетите от ПБ мерки ще увеличат приходите и ще намалят разходите.

Според Витанов, през последните 3-4 години предварително управляващите са надвземали бъдещи дивиденти – печалби на предприятия, на банки (корпоративна банка) т.е. над 1% от българския БВП. Това той нарече "финансова еквилибристика" в стил "Дейвид Копърфийлд". "Еквилибристики и ние можехме да правим", продължи Витанов, но уточни, че накрая балонът се спуква. Влязохме в процедура по свръхдефицит преди да бъде приет редовния бюджет за 2026 година (т.е. първата годишна финансова визия на властта на Радев), напомни депутатът чия е отговорността да стигнем до сегашното "разбиране на ЕК за това жонглиране с числа" - ОЩЕ: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno

Какво още каза Витанов за бюджета и инициативи като "Кошница с грижа" - НАУЧЕТЕ ВЪВ ВИДЕОТО!