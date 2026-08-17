Кабинетът "Радев":

Еврото отново стигна месечен рекорд спрямо долара

17 август 2026, 9:37 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврото отново стигна месечен рекорд спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу, но все пак не слиза под психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам. В края на миналата седмица единната европейска валута пак промени посоката, тръгна нагоре и днес, 17 август, регистрира отново най-високо равнище за последния месец.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 17 август, за 1,1589 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,2% над последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 14 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1567 щатски долара спрямо 1,1534 на 13 август.

Снимка: БГНЕС

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 август - 1,1589 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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