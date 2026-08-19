"Кеш е имало, има и ще има": Експерти за идеята за защитата на правото на плащане в брой в Конституцията

Кеш е имало, има и ще има. Това каза финансовият анализатор Деян Василев относно идеята на управляващите да запишат в Конституцията разплащането в брой като право на всеки човек. Той допълни, че когато научил за това предложение, бил шокиран, че Конституцията трябва да урежда платежни инструменти. "Все едно да вкараме в Конституцията, че Слънцето изгрява от изток, толкова е безполезен този дебат", каза той.

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Журналистът Николай Стоянов обясни, че всички институции в Европа – ЕЦБ, ЕК, заявяват, че нямат намерение да прекратяват плащането в брой. "То е гарантирано в Договора за ЕС. Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората, които не започват от управляващите, а от по-националистически организации", каза той. И припомни, че в момента тече изборът на новия дизайн на бъдещите евробанкноти.

"Неясното е, че ще трябва всички да ни приемат парите в брой, тоест в магазина не могат да ни кажат, че приемат само плащане с карта", обърна внимание той.

Василев предупреди, че ако Европа не върви към въвеждане на дигитално евро, ще е стратегически уязвима. "Повече европейци ще използват вместо това дигиталния долар", каза той.