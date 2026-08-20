Кабинетът "Радев":

Нов проблем за туристите в Гърция: Бум на случаите на гастроентерит

20 август 2026, 9:56 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: unknownuserpanama / Pixabay
Нов проблем за туристите в Гърция: Бум на случаите на гастроентерит

Туризмът в Гърция е изправен пред нови здравни предизвикателства. След вълната от салмонела заради некачествено пилешко месо, сега в южната ни съседка има бум на случаи на гастроентерит.

Много са вече болните от гастроентерит на остров Родос. Гръцките лекари препоръчват мерки за предпазване.

Всеки ден в държавните болници медицинска помощ търсят поне 50 пациенти. Частните лекари съобщават, че при тях повече от половината, потърсили помощ, са със симптоми на гастроентерит.

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Към момента няма необходимост пациентите да се оставят за болнично лечение, като обикновено им се предписва медикаментозна терапия, учотняват лекари.

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Симптомите на гастроентерит, което представлява  възпаление на стомаха и тънките черва, са внезапни и включват гадене, повръщане и спазми и болки в корема. В повечето случаи се констатира повишена температура, главоболие и обща отпадналост, предаде БНР.

Медици информират, че причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма с мръсна храна, вода или замърсени ръце.

Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос за използват дезинфектанти за ръце, както и да пият само минерална бутилирана вода. Плодове и зеленчуци трябва да се мият под течаща вода и да не се контактува с болен човек от семейството.

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Призивите на лекарите са туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурна болница.

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Гърция туристи туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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