BILLA удвои магазините си, обслужващи онлайн поръчки и разшири асортимента в Glovo с 50%

Веригата вече обслужва онлайн клиенти от двойно повече обекти в София, Пловдив, Варна и Плевен, а до края на годината планира навлизане в още четири града.

Акценти:

BILLA удвои магазините, обслужващи онлайн поръчки в четири града;

Асортиментът в Glovo е увеличен с 50% и достига 10 500 артикула;

Напитките са най-продаваната категория с 16% дял на база брой артикули;

Продажбите на бебешки и детски стоки нарастват с 55%;

Над 130 тона плодове и зеленчуци са поръчани онлайн през първото полугодие;

До края на годината BILLA планира навлизане в още 4 града.

BILLA удвои броя на магазините, от които изпълнява онлайн поръчки чрез платформата Glovo в София, Пловдив, Варна и Плевен. Разширяването на логистичната мрежа през последните два месеца позволява по-бързи доставки и по-ниска цена на услугата, като прави онлайн пазаруването още по-достъпно за клиентите.

Успоредно с това компанията е увеличила с 50% асортимента си в онлайн канала от началото на годината. Днес потребителите могат да избират измежду близо 10 500 артикула в 18 категории, включително значително повече премиум предложения. Сред най-търсените продукти в онлайн магазина са напитките, които формират 16% от всички продадени артикули през първото полугодие. Най-силен ръст на годишна база отчита категорията „Бебешки и детски стоки“ с увеличение от 55%.

Данните показват и засилен интерес към свежите храни. За първите шест месеца на годината клиентите на BILLA са поръчали онлайн над 130 тона плодове и зеленчуци, като бананите са най-купуваният артикул с близо 15 тона реализирани продажби. Онлайн магазинът на BILLA предлага богат избор от свежи плодове и зеленчуци, продукти от „BILLA Пекарна“, прясно месо и риба, готови ястия, напитки, стоки за дома и продукти за домашни любимци.

Потребителите могат да се възползват и от всички предимства на своята BILLA Card, включително промоциите в седмичната брошура и кампанията „Спестявайте повече с BILLA Card“, която носи бонус ваучери при покупки.

„Инвестираме активно в разширяването на логистичната ни мрежа и в постоянното подобряване на онлайн услугата, за да осигурим по-бърза доставка, по-добро преживяване и още по-богат избор от продукти. Онлайн каналът ни бележи устойчив ръст и в отговор на нарастващото търсене планираме да навлезем в още четири града до края на годината.“, коментира Давид Ренкер, Главен оперативен директор на BILLA България.

Компанията ще продължи да разширява присъствието и възможностите на своя онлайн магазин, следвайки нарастващото търсене на удобни и бързи решения за пазаруване.