Любомир Каримански: Регулаторите трябва да са по-ефективни, а не по-показни

15 април 2026, 18:51 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Регулаторите в България трябва да бъдат проактивни и по-ефективни при контрола върху цените след приемането на еврото, вместо да залагат на показност. Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV икономистът Любомир Каримански, член на УС на БНБ. Каримански подчерта, че слабият контрол и при обществените поръчки може да води до по-високи цени за потребителите. „Веднъж, ако се спекулира чрез обществена поръчка, естествено, може да го очакваме след това във всеки един търговски обект“, подчерта икономистът.

Още: Еврото и инфлацията: Управителят на БНБ с първи коментар

Причини за поскъпването на живота според него е в структурата на икономиката – имаме много повече внос, отколкото износ. Той отбеляза, че високите разходи за производство също оказват влияние: „Електроенергията за бизнеса не е най-евтиното нещо, напротив, тя е една от най-скъпите.“

Още: Любомир Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира подуправител на БНБ

По думите му финансовото състояние на страната се влошава и прогнозира, че дефицитът за 2026 г. ще е висок.  Според него управляващите трябва да вземат поука от предходни кризи и да насочат държавната помощ към най-уязвимите.

Още: Расте ударно: БНБ съобщи колко е външният дълг на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
БНБ Любомир Каримански регулатори
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес