Любомир Каримански: Регулаторите трябва да са по-ефективни, а не по-показни

Регулаторите в България трябва да бъдат проактивни и по-ефективни при контрола върху цените след приемането на еврото, вместо да залагат на показност. Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV икономистът Любомир Каримански, член на УС на БНБ. Каримански подчерта, че слабият контрол и при обществените поръчки може да води до по-високи цени за потребителите. „Веднъж, ако се спекулира чрез обществена поръчка, естествено, може да го очакваме след това във всеки един търговски обект“, подчерта икономистът.

Причини за поскъпването на живота според него е в структурата на икономиката – имаме много повече внос, отколкото износ. Той отбеляза, че високите разходи за производство също оказват влияние: „Електроенергията за бизнеса не е най-евтиното нещо, напротив, тя е една от най-скъпите.“

По думите му финансовото състояние на страната се влошава и прогнозира, че дефицитът за 2026 г. ще е висок. Според него управляващите трябва да вземат поука от предходни кризи и да насочат държавната помощ към най-уязвимите.

