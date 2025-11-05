"Маймунски": Николай Василев сравни Бюджет 2026 с футболна загуба

Напълно приемам критиките и критичните оценки към този бюджет. Това е маймунски бюджет. Това е безумие, безотговорност и съм дълбоко разочарован. Изпада се в умопомрачение. Това каза в ефира на Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев относно бюджета за 2026 г. и критиките към него. Той добави, че няма да се намери един депутат, който да седне в едно телевизионно студио и да го подкрепи.

"Призивът ми е не да няма правителство, а депутатите да не подкрепят такъв бюджет", каза икономистът.

Шмекериите на държавата

По думите му разходите в предишните бюджети са били между 30-40% средно. "В момента това не е обявено, но върви някъде около 46-47%. Започваме да приличаме на комунистическите държави, които са на ръба на фалита", каза Василев.

Според него измами има и с дефицита. "Против съм 3% дефицит и това да се смята за нещо положително. Вмени се, че това е добре. Ама какво му е хубавото? Във футбола ако загубата е 3:0 добре ли е? Къде е поколението на Стоичков, което биеше всичко наред?", направи сравнение той.

Василев коментира и че държавата заблуждава, че ще има над 30% събираемост на ДДС. "Е как ще стане това? Приходните агенции работят отлично, но няма как да има такава събираемост. Тази измама е съзнателна", смята той.

По-голямата шмекерия според него има при разходната част – 7 млрд. лв. заложени като разходи. "Това са едни милиарди, които ще се раздават под масата. Гответе се за грозно увеличение на данъците", предупреди той. И каза, че ако това стане, ще поиска оставката на правителството.

Василев нарече политиците "луди с картечници – колкото по-голям патрондаш им даваш, толкова повече започват да стрелят". "България беше добре, сега е зле. Има нужда не от хапчета, а от хирургическа операция", заяви още, той.