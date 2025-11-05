Войната в Украйна:

"Маймунски": Николай Василев сравни Бюджет 2026 с футболна загуба

05 ноември 2025, 08:33 часа 538 прочитания 0 коментара
"Маймунски": Николай Василев сравни Бюджет 2026 с футболна загуба

Напълно приемам критиките и критичните оценки към този бюджет. Това е маймунски бюджет. Това е безумие, безотговорност и съм дълбоко разочарован. Изпада се в умопомрачение. Това каза в ефира на Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев относно бюджета за 2026 г. и критиките към него. Той добави, че няма да се намери един депутат, който да седне в едно телевизионно студио и да го подкрепи.

"Призивът ми е не да няма правителство, а депутатите да не подкрепят такъв бюджет", каза икономистът.

ОЩЕ: Никой не се преструва, че няма проблем с дефицита - просто се преструват, че може да се реши сам

Шмекериите на държавата

По думите му разходите в предишните бюджети са били между 30-40% средно. "В момента това не е обявено, но върви някъде около 46-47%. Започваме да приличаме на комунистическите държави, които са на ръба на фалита", каза Василев.

Според него измами има и с дефицита. "Против съм 3% дефицит и това да се смята за нещо положително. Вмени се, че това е добре. Ама какво му е хубавото? Във футбола ако загубата е 3:0 добре ли е? Къде е поколението на Стоичков, което биеше всичко наред?", направи сравнение той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Василев коментира и че държавата заблуждава, че ще има над 30% събираемост на ДДС. "Е как ще стане това? Приходните агенции работят отлично, но няма как да има такава събираемост. Тази измама е съзнателна", смята той.

ОЩЕ: Рано или късно Бюджет 2026 ще гръмне: Фискалният съвет с критики и подводните камъни

По-голямата шмекерия според него има при разходната част – 7 млрд. лв. заложени като разходи. "Това са едни милиарди, които ще се раздават под масата. Гответе се за грозно увеличение на данъците", предупреди той. И каза, че ако това стане, ще поиска оставката на правителството.

Василев нарече политиците "луди с картечници – колкото по-голям патрондаш им даваш, толкова повече започват да стрелят". "България беше добре, сега е зле. Има нужда не от хапчета, а от хирургическа операция", заяви още, той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
дефицит Николай Василев разходи Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес