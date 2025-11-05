Рано или късно Бюджет 2026 ще гръмне: Фискалният съвет с критики и подводните камъни

"От 1998 година насам бюджетът има една и съща конструкция, която позволява да се правиш на добър и щедър. Въпрос на време е бюджетът да гръмне". Това заяви пред bTV Любимир Дацов, бивш заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет. Още: Какво има в бюджета в евро за 2026 г.? Стоян Панчев обяснява подводните камъни (ВИДЕО)

Дацов обясни, че Фискалният съвет все още не може да обясни Бюджет 2026, като до края на седмицата трябва да има готов доклад за парите на държавата. Без да се промени структурата на бюджета, ще се получава отново "още от същото", критикува той. За него едно от най-странните неща е, че няма дори едно минимално усилие за промяна на философията за разход на парите на държавата.

Критики към Бюджет 2026 - нищо не дава

Според Дацов това, което трябва да направи държавата, е да осигури на всеки един гражданин ранен достъп до образование и до здравеопазване. Разговорът за бюджета е как да се стимулират тези, които движат икономиката на държавата. Няма никакъв стимул в бюджета и движен от идеята за харчове, коментира експертът, член на Фискалния съвет.

Той посочи още, че ако всички сигнали, които идват в приходната част на бюджета като изменение на данъците са свързани с едно - гражданите да плащат повече от джоба си на държавата. "Всички да плащат повече - това са стимулите в бюджета" недоволен е Дацов от визията на Бюджет 2026. И запита - дали всичко това е честно спрямо обществото.

Той е на мнение, че бюджетът трябва така да се направи, че да предлага услуги. "Не е задължилно част от тези услуги да минават през бюджета и през данъците", коментира още Любомир Дацов. И продължи да критикува - няма никакви знаци за залагане на реформи в държавния бюджет.

