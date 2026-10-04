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Не може по-малко пари за сближаване и селскостопанска политика: България е заедно с 16 държави против Германия и скандинавските страни

04 октомври 2026, 7:57 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не може по-малко пари за сближаване и селскостопанска политика: България е заедно с 16 държави против Германия и скандинавските страни

България и още 16 страни от Европейския съюз призоваха финансирането за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване да бъде запазено в следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предаде БТА. За това вече съобщи през изминалата седмица вицепремиерът Атанас Пеканов - в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

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Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, които искат съкращаване на предложената от Европейската комисия финансова рамка за следващия седемгодишен бюджет с "няколкостотин милиарда евро". Шестте държави искат повече средства за отбрана, конкурентоспособност и иновации и по-малко за традиционните пера като земеделие и регионално развитие. Без съществено намаляване на разходите те заплашват да не подкрепят бюджета.

Позицията на останалите 17 бе координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. В съвместно писмо, публикувано от Мелони в профила ѝ в социалната мрежа "Х", ръководителите на 17-те държави предупреждават, че новите европейски приоритети не трябва да бъдат финансирани за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони. "Смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазено в следващата многогодишна финансова рамка", се посочва в писмото.

Документът е адресиран до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС, с копие до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Освен България сред подписалите са Италия, Румъния, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Испания. От българска страна писмото е подписано от министър-председателя Румен Радев.

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Писмото очертава задълбочаващото се разделение между страните членки при преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 година.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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