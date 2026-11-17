Икономистът и депутат от "Демократична България" Мартин Димитров твърди, че той и колегите му са открили "едно от най-скандалните неща" в държавния бюджет за 2027 г. По думите му - в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството били заложени 1 милиард евро повече при внасянето му в Народното събрание, в сравнение с проекта на бюджет, представен от финансовото министерство.

Той не даде повече подробности, но заяви, че търси обяснение от властта.

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„В бюджета открихме едно от най-скандалните неща, които съм виждал. В бюджета на МРРБ има 1 млрд. евро повече в сравнение с проекта, който беше представен от Министерството на финансите. Няма мотиви, няма думичка защо това се случва. 1 млрд. евро повече ангажименти на МРРБ. Това са суми, за които те могат да сключат договори през 2026 г. Те ще бъдат разплащани през 2028 г. и 2029 г.", заяви той пред журналисти в Народното събрание преди началото на днешното заседание на бюджетната комисия.

Комисията в парламента ще разгледа на първо гласуване бюджетите на НЗОК, общественото осигуряване, както и Държавния бюджет за 2027 г.

Снимка: БГНЕС

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"Да харчиш като луд с картечница"

„Това е да харчиш като луд с картечница. Това е най-скандалният празен чек. Управляващите трябва незабавно да дадат обяснение за какво са тези пари“, категоричен беше Димитров.

Той допълни, че в проекта на държавния бюджет има отделен текст, който определя лимитите. От него изрично са извадени тези 1 млрд. евро - за тях няма лимити, твърди депутатът от "Демократична България".

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