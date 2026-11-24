Държавната дума (долната камара на руския парламент) одобри руския държавен бюджет като тригодишна рамка (2027–2029 година), като военните разходи са на рекордно ниво от съветско време. Общо около 50 трилиона рубли ще бъдат отпуснати за военни нужди за тези 3 години години. Това е с 10 трилиона рубли повече от предишния тригодишен бюджет, коментира The ​​Moscow Times.

Още: Русия ще отложи изплащането на заплатите на военните заради дупка в бюджета

Очаква се разходите общо за следващата година да достигнат 48,7 трилиона рубли, приходите – 43,3 трилиона рубли, а бюджетният дефицит – 5,4 трилиона рубли или 2,2% от БВП. През 2027 г. са планирани 17,1 трилиона рубли за военни разходи и закупуване на оръжие – повече от една трета от всички планирани разходи за годината и с една трета повече от бюджета за 2026 г. За 2028 г. и 2029 г. вече се планира намаление в харченето за "сигурност" - 16,6 трилиона рубли и 16,3 трилиона рубли съответно.

Според Янис Клуге, анализатор от Германския институт за изследвания на международната сигурност, от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия вече е похарчила 58,3 трилиона рубли (приблизително 710 милиарда долара) за военни цели и оръжейни закупки. До края на 2027 г., според новия бюджет, общите военни разходи на Русия от началото на войната ще достигнат 75,4 трилиона рубли (приблизително 918 милиарда долара), а през 2028 г. тази цифра може да нарасне до 92 трилиона рубли (приблизително 1,1 трилиона долара).

В същото време разходите за повечето граждански сфери ще бъдат намалени. Финансирането на националната икономика ще намалее с 3%, до 4,62 трилиона рубли, жилищно-комуналните услуги - спад с 8%, до 1,83 трилиона рубли, а здравеопазването - понижение на държавните пари с 3%, до 1,81 трилиона рубли. Социалната подкрепа за населението в Русия, включително пенсиите, ще имат на разположение 6,65 трилиона рубли - намаление с 6% в сравнение с предишния бюджет.

Още: Няма пари, има пари: Русия продава десетки тонове злато, Китай купува в пъти повече

Източник: The Moscow Times