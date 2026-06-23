"Не замразяване, а нова формула": Радев отговори за минималната заплата

Правителството на Румен Радев се готви да промени начина, по който се определя минималната работна заплата. Новият механизъм ще бъде представен и обсъден със синдикатите и работодателските организации още през август, съобщи премиерът пред журналисти в Министерския съвет.

Темата за промяна на действащата формула беше поставена още от социалния министър Наталия Ефремова при встъпването ѝ в длъжност. Тогава тя обяви, че вече води разговори със социалните партньори и изрази мнение, че автоматичното определяне на минималната заплата не е най-доброто решение в условията на пазарна икономика.

Изявлението на Радев идва на фона на появили се в медиите указания на Министерството на финансите до ведомствата и подчинените им структури, според които минималната работна заплата ще остане на сегашното си равнище от 620 евро до края на тригодишната бюджетна прогноза, тоест до 2028 г. Финансовият министър Гълъб Донев отказа да потвърди или отрече дали кабинетът действително обмисля подобно замразяване. Още: България запазва тайната на заплатите още няколко месеца

Идеята за промяна на механизма е част и от управленската програма на "Прогресивна България". В нея е записано, че минималното възнаграждение трябва да нараства по формула, отчитаща едновременно икономически и социални показатели като производителността на труда, инфлацията и икономическия растеж.

В момента размерът на минималната работна заплата е обвързан със средната заплата за страната и се определя на ниво 50% от нея. Тази формула беше приета в края на 2022 г. и оттогава е обект на сериозни критики от страна на работодателските организации. Още: КНСБ иска 700 евро минимална заплата от 1 януари

След протестите през декември 2025 г. дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов допусна възможността механизмът да бъде преразгледан.

Според изчисления на главния икономист на КНСБ Любомир Костов, ако действащата формула остане непроменена, от 1 януари 2027 г. минималната работна заплата би трябвало да достигне около 700 евро. По досегашния ред точният размер се определяше през август, след публикуването на необходимите данни от Националния статистически институт.