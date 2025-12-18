Плащаш сега на Украйна - иначе съд: Великобритания директно заплаши Роман Абрамович

Британският премиер Киър Стармър заяви, че руският олигарх Роман Абрамович, който е бивш собственик на лондонския футболен гранд "Челси", трябва „да плати веднага“ на жертвите на войната в Украйна, или да се изправи пред съда. Бизнесменът обеща през 2022 г., че 2,5 млрд. паунда, които е спечелил от продажбата на клуба, ще бъдат използвани в полза на пострадалите от руската инвазия в Украйна. Само че има забавяне в освобождаването на средствата, които в момента са замразени в британска банкова сметка поради спорове относно това как точно трябва да бъдат използвани.

Стармър заяви на 17 декември пред Камарата на общините: „Моето послание към Абрамович е ясно: часовникът тиктака".

Абрамович иска да използва парите така, че и руснаци да се възползват

Правителството иска парите да бъдат използвани за хуманитарна помощ, но Абрамович настоява, че те трябва да бъдат изразходвани за „всички жертви на войната“, което означава, че и руснаците могат да се възползват от тях.

Олигархът няма достъп до парите поради санкциите на Обединеното кралство, но приходите от продажбата на "Челси" все още му принадлежат по закон.

Стармър информира депутатите, че Великобритания е издала лиценз „за прехвърляне на 2,5 млрд. лири от продажбата на футболен клуб "Челси", които са замразени от 2022 г.“ „Спазете поетия ангажимент и платете сега, а ако не го направите, сме готови да се обърнем към съда и да гарантираме, че всяко пени ще стигне до онези, чийто живот е бил разрушен от незаконната война на Путин".

Външният министър Ивет Купър говори в същия тон - тя каза пред BBC, че Абрамович „трябва да спази този ангажимент и да плати парите“. На въпроса дали съдебната битка може да удължи процеса с години, тя отговори: „Призовавам го да не се опитва да предприема по-нататъшни съдебни действия". Но и потвърди, че правителството ще отнесе въпроса в съда, ако бизнесменът не предприеме действия.

Снимка: Getty Images

Представителите на Абрамович са отказали да коментират темата.

Министерството на финансите в Лондон заяви, че съгласно условията на лиценза парите трябва да бъдат използвани за „хуманитарни цели“ в Украйна и не могат да бъдат в полза на Абрамович или друго санкционирано лице.

Лондон вече заплаши Абрамович със съд

Правителството за първи път заплаши да съди Абрамович през юни. Канцлерът на хазната Рейчъл Рийвс заяви: „Недопустимо е повече от 2,5 млрд. паунда, дължими на украинския народ, да останат замразени в банкова сметка в Обединеното кралство".

Абрамович – руски милиардер, натрупал състоянието си в нефтената и газовата индустрия – получи специален лиценз да продаде "Челси" след руската инвазия в Украйна, при условие че докаже, че няма да се облагодетелства от продажбата.

Твърди се, че той има силни връзки с диктатора Владимир Путин - нещо, което олигархът отрича.

Ясно е, че Абрамович има 90 дни да предприеме действия, преди Великобритания да обмисли да предприеме правни мерки.

