По-висок ДДС от 2026 година - и тази тема тръгна под сурдинка и стигна до медиите

Ще има ли вдигане на ДДС в новия държавен бюджет? Неяснотата и по този въпрос е пълна. Причината - Атанас Кацарчев, главният икономист на КТ "Подкрепа" алармира, че след вчерашната среща с ГЕРБ било казано, че партията на Бойко Борисов била твърдо против. Колко хипотетично - 2% увеличение. Но откъде изобщо се е заговорило за такова нещо - Деница Сачева каза след срещата, че "работодателите" го искали. Кацарчев обаче постави и въпроса - ГЕРБ като не искат, означава ли, че други в управляващата коалиция искат вдигане на ДДС?

Мария Минчева, представителят на БСК (зам.-председател на организацията), обаче каза пред bTV, че Камарата не иска такова нещо. Тя подчерта, че не е била на срещата между синдикатите и ГЕРБ вчера и че не знае някоя друга работодателска организация да е искала такова нещо, поне на последната засега среща на работодателите не е обсъждано нищо такова. Минчева призова да не се генерализира с "работодателите", след като в България има много различни работодателски организации.

Минчева коментира и философията на предлагания бюджет: "Дайте да намерим едни пари да покрием едни разходи". Тя е категорична, че това не може да е устойчив модел и посочи, че се е стигнало дотук заради редица законови промени, гласувани от парламента, например за заплати. Увеличението им е в геометрична прогресия - а отделно трябва да говорим за законите, които създават условия за правене на бизнес. Не се говори за това, разговорът е изначално сбъркан, каза тя. И определи нивото на разговор като страшно ниско, визирайки държавната администрация на първо място.

