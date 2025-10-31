Любопитно:

Поради голям интерес: “Български пощи“ продължава да информира за обмена в евро

Поради проявен интерес от страна на жителите на малките населени места, “Български пощи“ продължават и през месец ноември 2025 г. информационната кампания за обмяната на левове в евро в пощенските станции. Това съобщиха от дружеството.

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се дадат отговори на поставени от хората въпроси.

В организираните над 60 срещи през месец ноември 2025 г., освен представители на местната власт, ще се включат и представители на териториалните поделения на Главна дирекция национална полиция, които ще разяснят на хората как да се предпазват от измами.

