Два филма с българско участие със световна премиера на фестивала в Сан Себастиан

Новият филм на Йешим Устаоглу "Каквото остава" ("Artakalan" / "What Remains"), който участва в основния конкурс на 74-тия Международен филмов фестивал в Сан Себастиан, имаше световната си премиера в Деня на Независимостта на България. Филмът е копродукция между Турция, Люксембург, Франция и България (РФФ Интернешънъл), в която оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус – Делян Георгиев, гафер – Александър Бенев, а главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова. Филмът е реализиран с подкрепата на ИА "Национален филмов център". Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, координатор на продукцията – Вихрена Нинова; в партньорство с Доли Медия Студио (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти – Борис Траянов, Лийт Ридли.

"Следвайки пробуждането на една тридесетгодишна поетеса, която внезапно променя живота си и тръгва на път без конкретна дестинация, публиката се оказва запленена от новия, изумително красив филм на Йешим Устаоглу "Каквото остава"... Майсторски поднесената история е за едно самотно пътешествие, което изважда главната героиня от задушаващата градска среда, като режисьорката съвсем естествено улавя атмосфери, пейзажи, жестове и лица чрез проницателен, сетивен подход... Филмът е смел, изпълнен с живот, подкрепен от отлични диалози, пресъздаден в класически стил; филм, който създава своя собствена мелодия, ритъм и текстура и който изящно улавя неизменната сила на природата ("пустота и тишина, спокойствие и това, което е останало от нея") и възходите и паденията на човешката природа." (Cineuropa).

Част от екипа на филма "Каквото остава" на фестивала в Сан Себастиан, снимка: RFF International

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В главните роли на филма са изключителните турски актьори Йокю Карайел и Метин Акдюлгер, които заедно с режисьорката Йешим Устаоглу и оператора Кирил Проданов обраха овациите на фестивалната публика и преминаха при бурни аплодисменти през традиционния шпалир по стълбите на киното. Заедно с тях по червения килим преминаха и продуцентите Стефан Китанов, Донато Ротуно и Рафаел Бердуго.

Представянето на "Обувките на баща ми" на фестивала, снимка: RFF International

В този празничен за България ден световна премиера в Сан Себастиан имаше и дебютният пълнометражен игрален филм "Обувките на баща ми" на сценариста и режисьор Христо Симеонов, копродукция на България и Франция. Филмът, който се състезава в програмата "Нови режисьори", проследява историята на младо момиче и нейната майка, които трябва да разпознаят безжизненото тяло на техния баща и съпруг – мъж, който не присъства в живота им с години. В главните роли са Валерия Върбанова, Таня Шахова, Вяра Коларова, Борислав Русев. В екипа са още сценаристите Христо Симеонов и Петър Крумов, операторът Веселин Христов и художникът Ивелина Минева. Филмът е продуциран от Катя Тричкова ("Контраст филм") и реализиран с подкрепата на ИА "Национален филмов център".

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България е представена в Сан Себастиан и от още една копродукция – филмът "Ледена земя" ("Brace Your Heart") на Аманда Кернел. Копродукцията на Швеция, Норвегия, България, Дания и Исландия участва в основния конкурс на фестивала, а в Торонто спечели специалната награда на журито в програмата "Platform". Копродуцент от българска страна е Калин Калинов.

В основната конкурсна програма на 74-тия Международния филмов фестивал в Сан Себастиан участват и новите филми на Фатих Акин – "Ghost Song", на Майк Лий – "Tender Loving Care", на Пабло Ларейн – "My Sad Dead", на Никол Гарсия - "Milo", на Ханс Петер Моланд - "Growth of the Soil" и др.