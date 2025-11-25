Преди еврото: Депозитите в банките растат още, почти 100 милиарда са

Близо месец преди въвеждането на еврото депозитите на домакинствата в българската банкова система са нараснали с цели 13,8 на сто или близо 12 млрд. лева за година до общо 97,99 млрд. лева към края на месец октомври. Това показват данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата година размерът на депозитите възлизаше на 86,09 млрд. лева.

Като процент от БВП

Депозитите на домакинствата се равняват на 44,6 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 50,31 млрд. лв. (22,9 процента от БВП) в края на октомври 2025 година. В сравнение със същия месец на 2024 г. те се увеличават с 10,7 на сто (12,9 на сто годишно повишение през септември 2025 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 31,3 на сто на годишна база през октомври 2025 година (18,8 на сто годишно увеличение през септември 2025 г.) и в края на месеца достигат 4,689 млрд. лв. (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор достигат 153,004 млрд. лв. (69,7 процента от БВП), като годишното им увеличение е 13,2 на сто, според данните на Българската народна банка.

