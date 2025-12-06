Прекроеният Бюджет 2026 - публикуван в 11:57 часа в петък вечер

Любопитно:

06 декември 2025, 00:10 часа
Точно в 11:57 часа на 5 декември, Министерството на финансите изпрати съобщение до медиите по електронен път, че е публикуван новият проект за държавен бюджет за 2026 година. Колко абсурдно е такова поведение няма смисъл да се обяснява - но всички икономически и финансови журналисти отдавна знаят какво прави финансовото министерство и как дори редовните отчети за консолидираната фискална програма биват постоянно публикувани около и малко след 18:00 часа в петък, т.е. извън нормално работно време.

Първоначалният проект за бюджета за 2026 година предизвика протести, като на 1 декември по улиците в цяла България излязоха стотици хиляди хора, които вече поискаха оставката на сегашното управление, след като седмици наред то се оказа глухо и сляпо за очевидните дефекти на първото си предложение. Вече има насрочена нова дата за протест - 10 декември: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

Рамките

Според актуализацията на проекта, предвидените приходи са в размер на почти 30,7 млрд. евро, като от тях се предвижда основният дял да е от данъци, малко над 27,5 млрд. евро. От ДДС се чакат 14,385 млрд. евро. Разходите е предвидено да са почти 33,740 млрд. евро, като за общините ще отидат 5,077 млрд. евро, за държавното обществено осигуряване (ДОО) т.е. пенсии и здравни осигуровки – 6,832 млрд. евро, а бюджетът на НЗОК ще е 2,118 млрд. евро. Бюджетното салдо ще е 4,578 млрд. евро на дефицит. Или казано по друг начин – 3% дефицит, като през 2027 година вече ще е 2,8%, а през 2028 година – 2,4%, всичко това в тригодишната рамка на консолидираната фискална програма (КФП). Приходите в КФП през 2026 година ще са 50,4 млрд. евро, разходите – 54,051 млрд. евро. За 2027 година съответно ще са 51,546 млрд. евро и 55,091 млрд. евро, а за 2028 година – 54,745 млрд. евро и 58,007 млрд. евро.

Есенната макроикономическа прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да достигне до 2,7% през 2026 г. В периода 2027-2028 г. растежът на БВП се очаква да бъде в рамките на 2,5-2,4%. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. - 3,5% (годишният темп на инфлация обаче е 4,1% за 2025 г., а прогнозата за инфлацията за цялата 2025 г. е 3,6%), и ще се забави до 2,9% през 2027 г. и до 2,5% през 2028 г. През първото полугодие на 2025 година ръстът на БВП в България е 3,2%, но за цялата настояща година прогнозата е за 3% реален БВП. През 2025 г. се очаква броят на заетите лица да се повиши с 1,6% спрямо 2024 г., а коефициентът на безработица да намалее до 3,6%. За 2026 г. прогнозата е заетостта да продължи да се увеличава (с 0,8%), но темпът на растеж да се забавя.

Разходите по чл. 28, ал. 1 от Закона за публичните финанси през 2026 година ще са 40,1% от БВП, през 2027 година – 39,9% от БВП, а през 2028 година – 40% от БВП. Това значи, че през 26-та година законът ще бъде нарушен, макар и с малко. Именно предвиденото в предишния бюджет около 45% харчене от изработения БВП вбеси редица икономисти, включително бившия финансов министър и настоящ лидер на ПП Асен Василев, който сравни това с времената на Жан Виденов. Оценката беше категорична – път към фалит.

Въз основа на прогнозите на финансовото министерство през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г. 

Важно уточнение – през 2027 година военните ни разходи ще стигнат 4,53 млрд. евро т.е. 3,6% от БВП, докато през 2028 година ще паднат до 3,324 млрд. евро или 2,5% от БВП. Така през 2027 година дефицитът ни всъщност ще е 4,1% от БВП, но военните разходи ще минат по линията на политиката за превъоръжаване в Европа, която изключва тези разходи да се броят като бюджетен дефицит. Става въпрос за механизма SAFE (Мерки за сигурността на Европа чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост). В тази връзка България е заявила намерение да се възползва от този инструмент за финансиране в размер до 3,2 млрд. евро, който е включен в лимита за дълга за 2026 г., и ще се усвоява поетапно съгласно одобрен от Народното събрание национален план с включени проекти, одобрени от Европейската комисия и финансирани по SAFE.

Основни министерства

Разходите за персонал в МВР пак са основната част от разходите във ведомството през 2026 г. Разходите общо са 2,292 млрд. евро, докато за персонал са 2,150 млрд. евро. Другите разходи са свързани с придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт - само 28,090 млн. евро, като тук няма никаква промяна. Намалението за заплати на полицаите спрямо предишния бюджет е от около 25 млн. евро и всъщност това са и отрязаните разходи спрямо предишния вариант - Още: Бюджет 2026: Парите за военните над тези за полицаите, но не като заплати. Учители и лекари - по-назад

1,392 млрд. евро отиват за персонал в Министерство на отбраната през 2026 година или с 42 млн. евро по-малко спрямо предишния вариант на бюджета. По политиката в областта на отбранителните способности заделената сума в проектобюджета е 2,374 млрд. евро, докато по политиката на съюзната и международна сигурност – 91,500 млн. евро. Общо предвидените разходи са 2,465 млрд. евро. С други думи, общо тук има орязване от около 200 млн. евро спрямо предишния бюджет.

В Министерство на здравеопазването предвидените разходи възлизат на 774 208 млн. евро, като там най-голямата сума е по перото за персонал - 383,339 млн. евро или с 41 млн. евро повече. Под формата на субсидии са предвидени 228 365 млн. евро, в това число за нефинансови предприятия, каквито са лечебните и болничните заведения, а за БЧК и ПСС, които са юридически лица с нестопанска цел, заложените разходи са 4 857 млн. евро.

Разходите в МОН възлизат на 826 183,6 млн. евро, докато предвидените разходи за заплати са 508 709 млн. евро или почти с 2 млн. евро по-малко спрямо предходния бюджет.

